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Приморье до весны не дотянет?
В Кавалерово и Дальнегорске сложилась критическая ситуация с обеспечением топливом.
Сейчас температура теплоносителя в котельных снижена с 70-60 градусов до 50, а в квартирах дальнегорцев и кавалеровцев резко похолодало до 14-15 градусов.
Как сообщил главный инженер дальнегорского филиала ГУП "Примтеплоэнерго" Александр УТЕНКО, мазута в городе осталось - на 3-4 дня работы котельных в режиме экономии. Плановые поставки обещают во второй половине февраля, но танкер с топливом ожидают не ранее конца месяца. Причина задержки неизвестна. Горадминистрация Дальнегорска ведет переговоры с краем.
А в Кавалерово со дня на день ожидают объявления ЧС. Состав с жидким топливом задерживается. Чтобы дожить до конца месяца, для Кавалерово требуется 2,5 тыс. тонн мазута, а до конца отопительного сезона - 7 тыс. тонн.
12 февраля на центральной площади Дальнегорска состоялся митинг, организованный профсоюзами, общественной палатой и советом ветеранов. Горожане выразили протест не столько против отмены льгот, сколько против очередного замерзания на фоне дико выросших тарифов на услуги ЖКХ, зачастую превышающих доходы семьи. Плата за двухкомнатную квартиру, семьи из трех человек только за тепло и горячую и холодную воду сегодня составляет 3,5 тыс. руб.
В Дальнегорске и Кавалерово уже начался процесс отказа жильцов от услуг ГУП "Примтеплоэнерго": люди отключают свои квартиры от централизованного отопления и устанавливают автономные источники тепла, масляные нагреватели, бойлеры, воздушные конвекторы. Только в Дальнегорске уже около 700 жителей установили в квартирах автономные источники электрообогрева. Ежемесячная плата за тепло и горячую воду для трехкомнатной квартиры у перешедших в автономное плавание составляет всего 600-800 руб. в месяц.
Кстати, как стало известно "ЗР", Находка, Уссурийск и Чугуевка тоже испытывают дефицит мазута.
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