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Монетизация лекарственных льгот: все хорошо, прекрасная...

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В полпредстве прошла очередная пресс-конференция по теме "Введение закона о монетизации льгот: механизмы и перспективы". Транспортная тема в этот раз не рассматривалась, говорили о санаторно-курортном лечении и обеспечении граждан медикаментами. Краснеть никому из чиновников особо не пришлось, такое ощущение, что тайная цель пресс-конференции была проста - покрасоваться. Хоть в какой-то своей части монетизация льгот принесла пользу. Кому-то...

Во всяком случае, по словам и. о. исполнительного директора окружного ФОМС Валерия ЧЕБОНЕНКО, сама идея превосходна, и если пока хромает реализация закона, то это уже другой вопрос. К слову, в 2004 году лечение льготников в крае потребовало общих затрат в 62 млн руб. А в 2005 планируется получить и освоить 326,3 млн руб.

Небольшие же недоразумения на начальном этапе монетизации связаны в первую очередь с отсутствием должного уровня информированности граждан. Например, люди часто говорят: мол, мне нужны дорогие лекарства, я не уложусь в 200-300 руб. Валерий Петрович пояснил, что действует так называемый страховой принцип. Условно говоря, на 10 человек положено ежемесячно по 300 руб. Заболело за месяц только 5 человек. Все эти деньги тратятся на них. Через месяц заболеют еще два - и им денег хватит. Кроме того, есть и резервные фонды.

В январе случались небольшие проблемы с поставщиками. В крае пришлось задействовать даже резервы медикаментов. Сейчас ситуация нормализована.

Заместитель начальника управления пенсионного фонда РФ в ДВФО Ольга МОРДОВКИНА сообщила, что на 1 февраля федеральный регистр по 10 округам включал в себя 417 000 человек. За январь обратились менее 2000 граждан с просьбой внести их в регистр. То есть в основном он уже составлен. За январь в округе выдано 286 млн руб. единых денежных выплат (ЕДВ). Из этой суммы на Приморский край пришлось 86 млн руб., а на Хабаровский 58 млн руб.

Заместитель управляющего Хабаровским региональным отделением Фонда социального страхования Галина КОВАЛЕВСКАЯ поведала, что на их структуру возложили санаторно-курортное лечение льготников. По планам за 2005 год требуется оздоровить 6800 человек. Если коротко говорить, то сама процедура выглядит так: льготник имеет потребность в санаторно-курортном лечении, он идет в поликлинику, берет направление и едет в санаторий. Решен даже транспортный вопрос. Вместе с путевкой льготник получает два талона, которые в кассе может обменять на билет.

В крае заключена уже государственные контракты с 7 санаторно-курортными учреждениями. На сегодня выдана 871 путевка, и более 300 человек в настоящее время проходят лечение. Государству 21 день санаторно-курортного лечения обходится в среднем в 10500 руб. На первый квартал запланировано истратить 22,9 млн руб. По состоянию на 19 января 19,6 млн уже поступило на соответствующие счета и освоено.

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