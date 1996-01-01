Осторожно, бензин!

Практически неконтролируемый рост цен на топливо коснулся всех слоев населения, но для грузоперевозчиков слишком дорогое топливо стало настоящим бедствием: упала до критической отметки рентабельность бизнеса, не стало денег на обновление парка, не говоря уже о хотя бы минимальном повышении зарплат... И, похоже, терпение транспортников достигло точки кипения - на прошедшей неделе по всей стране прокатились акции протеста против заоблачных цен на топливо.

Так, 10 февраля на Комсомольской площади Хабаровска прошел митинг протеста под общим лозунгом "Нет росту цен на бензин!". Аналогичные мероприятия прошли в Комсомольске-на-Амуре, Николаевске, Ванино и Бикине.

Организаторы митинга - краевой комитет профсоюзов работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства - присоединились таким образом к всероссийской акции протеста транспортников. К хабаровским транспортникам примкнули и их коллеги из Еврейской АО.

Несмотря на холодную погоду, на площади собралось более 200 человек. На трибуне побывали не менее 10 выступающих: представители профсоюзов, транспортных объединений, Ассоциации международных автомобильных переводчиков, Российского транспортного союза, представители Хабаровского авиаотряда, предприниматели...

Митингующие обвиняли государство в создании монополий и как следствие - в необоснованном взлете цен. За последний год в Хабаровском крае рост цен на бензин и дизельное топливо составил 34%. По мнению выступающих, такая наглость нефтяных магнатов стала возможна только из-за отсутствия государственного контроля над ценообразованием.

Перевозчики оказались на грани разорения. По словам заместителя председателя краевого комитета профсоюзов работников автомобильного транспорта Ольги АРЕФЬЕВОЙ, расходы на топливо стали непосильными как для транспортных предприятий, так и для частных перевозчиков и просто автолюбителей. Поднимать еще выше плату за проезд - значит вызвать уже теперь "каучуковую революцию". "Как будто правительство не понимает серьезности ситуации!" - часто звучало с трибуны.

Транспортники пообещали, что не позволят отмахнуться от их требований и заставят с собой считаться. Властные структуры поставлены об этом в известность. Что дальше?