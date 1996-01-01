Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Осторожно, бензин!
Практически неконтролируемый рост цен на топливо коснулся всех слоев населения, но для грузоперевозчиков слишком дорогое топливо стало настоящим бедствием: упала до критической отметки рентабельность бизнеса, не стало денег на обновление парка, не говоря уже о хотя бы минимальном повышении зарплат... И, похоже, терпение транспортников достигло точки кипения - на прошедшей неделе по всей стране прокатились акции протеста против заоблачных цен на топливо.
Так, 10 февраля на Комсомольской площади Хабаровска прошел митинг протеста под общим лозунгом "Нет росту цен на бензин!". Аналогичные мероприятия прошли в Комсомольске-на-Амуре, Николаевске, Ванино и Бикине.
Организаторы митинга - краевой комитет профсоюзов работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства - присоединились таким образом к всероссийской акции протеста транспортников. К хабаровским транспортникам примкнули и их коллеги из Еврейской АО.
Несмотря на холодную погоду, на площади собралось более 200 человек. На трибуне побывали не менее 10 выступающих: представители профсоюзов, транспортных объединений, Ассоциации международных автомобильных переводчиков, Российского транспортного союза, представители Хабаровского авиаотряда, предприниматели...
Митингующие обвиняли государство в создании монополий и как следствие - в необоснованном взлете цен. За последний год в Хабаровском крае рост цен на бензин и дизельное топливо составил 34%. По мнению выступающих, такая наглость нефтяных магнатов стала возможна только из-за отсутствия государственного контроля над ценообразованием.
Перевозчики оказались на грани разорения. По словам заместителя председателя краевого комитета профсоюзов работников автомобильного транспорта Ольги АРЕФЬЕВОЙ, расходы на топливо стали непосильными как для транспортных предприятий, так и для частных перевозчиков и просто автолюбителей. Поднимать еще выше плату за проезд - значит вызвать уже теперь "каучуковую революцию". "Как будто правительство не понимает серьезности ситуации!" - часто звучало с трибуны.
Транспортники пообещали, что не позволят отмахнуться от их требований и заставят с собой считаться. Властные структуры поставлены об этом в известность. Что дальше?
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- В Приморье "Солнечные выходные" расширяют географию участников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Турдом какой-то
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Провал резидентов
- Долетит ли Трамп до Владивостока?
- Катамаран "Пингвин" соединит Сахалин и Японию
- Раджин поворачивается передом к Приморью
- Сахалинский СК "Аква Сити" станет самым крупным объектом на Дальнем Востоке под одной крышей
- Вышли из строя
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета