Бензиновый протест

Около полумиллиона человек по всей стране в минувший четверг приняли участие во всероссийской акции протеста против повышения цен на топливо. Первыми на улицы вышли дальневосточники. Во Владивостоке акция не носила массовый и скандальный характер - никто не кричал громко на площади и не перекрывал движение. И многие горожане ничего такого не заметили. По городу тихо проехала колонна из 11 автомобилей с транспарантами. За рулем - работники шести автотранспортных предприятий города.

Как сообщил председатель Приморского краевого профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Юрий ПОШИВАЙЛО, протест и не планировался громким и скандальным. Главное, по его словам, что все показали по центральным каналам и это увидели в Москве. "Мы не строим иллюзий на счет того, что стоимость бензина после акции протеста снизят, - отметил Ю.Пошивайло, - но надеемся, что правительство оставит цену хотя бы на прежнем уровне".

По словам председателя профсоюза, под резолюцией, которую отправят в правительство, подписались представители 149 предприятий Приморья. Не только члены профсоюза и транспортники, ведь возрастающие расходы на топливо самым прямым образом отражаются на всех сферах экономики. А если в правительстве не обратят внимания на протесты трудового народа, будет рассматриваться вопрос о проведении очередной акции и о приостановлении работы автотранспортных предприятий. "Если, конечно, к тому времени, они сами по себе не закроются", - заметил Ю.Пошивайло.