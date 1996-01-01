Православные СМИ слишком "сладкие"

В минувший четверг в Епархии Русской Православной Церкви состоялся круглый стол "Религиозная тематика в средствах массовой информации", посвященный прошедшему 16-18 ноября в Москве первому международному фестивалю православных СМИ "Вера и Слово".

Более 200 делегатов из 60 епархий Болгарии, Польши, Греции, Сербии, Украины, Белоруссии и России решали по сути один глобальный вопрос: возможно ли создать реальное информационно - аналитическое поле в противовес существующему негативному отражению действительности, в противовес светским СМИ "желтой" направленности.

С трибуны форума прозвучала и нелицеприятная критика существующих религиозных изданий (особенно провинциальных), отмечен низкий уровень профессионализма сотрудников церковных СМИ, невероятная сладостность православных изданий и оторванность от настоящего положения вещей. В связи с этим был принят ряд решений: о повышении квалификации журналистов церковных СМИ, о необходимости привлечения специалистов (даже и не православных), а также о приспосабливании печатных продуктов к нуждам читателей, развитии критического взгляда. Также отмечена необходимость совместной работы со светскими СМИ путем создания вкладышей, тематических страниц, приложений и организации форумов.

Интересно, что на основе Союза журналистов было предложено образовать фракцию православных журналистов, но подчеркнуто, что такая инициатива должна исходить от первичных организаций на местах.