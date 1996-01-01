Реформой по образованию

Правительство РФ утвердило меры по совершенствованию образовательной системы. Как отметил министр образования и науки Андрей ФУРСЕНКО, в целях совершенствования образовательной системы разработаны и проходят согласование в министерствах и ведомствах 5 законопроектов.

Среди них законопроект о введении двухуровневого профобразования (бакалавриат и магистратура). Как отметил А.Фурсенко, переход на эту систему должен быть завершен к 2008 году. Кроме того, разработан законопроект по привлечению работодателей к вопросам прогнозирования потребностей в кадрах; законопроект об изменении порядка реализации программ дополнительного профобразования. К 2006 г. предлагается создать в секторе дополнительного профобразования сеть негосударственных организаций нового типа, которые будут регулироваться со значительным участием работодателей. Также разработан законопроект о повышении доступности профобразования для лиц, отслуживших по контракту. Проект закона предусматривает создание бесплатных подготовительных отделений и повышение стипендий для контрактников.

Предлагаются новые механизмы финансирования, включая принцип "деньги следуют за учащимся". По замыслу Фурсенко, бесплатным должно быть обучение только базовой программе, а все, что сверх нее, может преподаваться за плату.