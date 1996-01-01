Общественный транспорт Хабаровска подорожает

В новом году стоимость проезда в трамваях, троллейбусах и автобусах городских маршрутов Хабаровска возрастет до 10 рублей. Об этом на пресс-конференции заявил первый заместитель мэра города Иван КРЕЙС.

По его словам, общая задолженность государства предприятиям транспорта по компенсации затрат на обслуживание льготников составляет около 4 млрд рублей. В мэрии предполагают, что стоимость билета в 10 рублей даже с учетом предполагаемой с нового года монетизации льгот, все равно не покроет убытки муниципальных перевозчиков. Так что, повышение стоимости проезда, по всей видимости, не последнее.

Не лучше ситуация и в ЖКХ, которому только одно население города задолжало свыше 250 млн рублей. В связи с этим планируется увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 2005 года в среднем на 40%.