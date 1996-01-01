Владивосток. Год 1913. Рождество

Зима первую половину декабря 1913 года горожан баловала: ртуть в термометрах только по привычке опускалась на несколько градусов ниже нуля, а ветер слегка шевелил кормовые флаги кораблей в Золотом Роге. Но после Николы Зимнего на город навалилась настоящая полярная пурга с пронизывающим ветром.

Рождественские гулянья

Правда, 22 декабря (по старому стилю), на солнцеворот, вьюга, завалившая Владивосток снегом, утихла. А утром солдаты гарнизона и моряки вышли на улицы города с лопатами, и к обеду проезжая часть Светланской была очищена. С веселым звоном пошли по улице трамваи, покатили извозчики, а городской голова благодарил коменданта крепости и командира порта за помощь.

Торговцы, пробившиеся в город, завалили прилавки Семеновского и Суйфунского рынков свиными тушами и молочными поросятами, индейками и гусями. И магазины приготовили многое для праздничного стола и рождественской елки. Тортами из кондитерской КОКИНА пропахла вся Светланская, а ароматы колбасного заведения ЭЛЬВАНГЕРОВ на 1-й Морской притягивали уличных барбосов даже с Первой речки.

Вечерний благовест собрал в храмы прихожан. В кафедральном соборе всенощную правил сам преосвященный - епископ Павел. Чудесно пел хор, и могуче раскатывался под сводами храма рык протодьякона: "С нами Бог! Разумейте, языцы, и покоряйся, яко с нами Бог!"

Так начались праздники. Малыши до упаду веселились на утренниках, а вечерами в Собраниях и школах зажглись огни и свечи на рождественских елках для старшеклассников и взрослых. В театрах кружились вокруг елок танцующие пары, а новогодние маски вступили в борьбу за дорогие призы: брильянтовые колье, золотые портсигары и фарфоровые сервизы.

Открытки

Графиня Елена Васильевна СОЛОВЬЕВА-ФИЛАТОВА вернулась домой очень уставшей. Рождественские праздники в Министерской женской гимназии всегда вытягивали из устроителей все силы. Своей обязанностью посетить детский утренник считали первые лица Приморской области: губернатор с супругой, глава попечительского совета, вице-губернатор, комендант гарнизона и председатель городской управы. Около четверти века гимназия была единственным культурным центром порта, поэтому ее и навещало городское начальство.

Извозчик подвез Елену Васильевну к самому дому. В нем царила тишина, из чего следовало, что дочь, 6-летняя Дарья Георгиевна, пребывает в отсутствии. Хозяйка сбросила шубку и прошла в гостиную. На угольном столике были сложены стопкой открытки, доставленные почтальоном и рассыльными. Елена Васильевна взяла верхнюю: "Ее высокоблагородию Ел. Вас. Дорогая, Леля!" Она взглянула на круглый почтовый штемпель в углу открытки - "Сучанский рудник". Поздравляет подруга Саша, с которой еще в прошлом году устраивали благотворительные рождественские маскарады в "Золотом Роге".

Какое это было веселье! Мушкетеры при шпагах и рыцари с мечами устраивали настоящие турниры. Сколько выдумки было в масках дам: королевы и ведьмы, гадалки и феи. Всех потрясла "Катюша Маслова" в арестантском халате. Пришлось срочно учреждать несколько дополнительных призов. А как блистали в танцах. Все веселящиеся когда-то танцевали на балах в Петербурге или Москве. Столичная школа пригодилась и на далекой окраине. Пришлось награждать за лучший вальс и за регтайм. Отдельно наградили пару, исполнившую сверхмодный танец "Дирижабль".

В этом году муж подруги получил назначение на Сучанские копи. И вот, вместо доверительных разговоров только поздравительные открытки по праздникам и длинные письма с просьбой приехать отдохнуть в изумительной Золотой долине, где вызревают даже персики.

Елена Васильевна взяла другую открытку. Обращение на французском: "Ма chere Helene!" На подпись можно не глядеть - поздравление от первой красавицы города Ирины Васильевны ИРСКОЙ. Обладательница артистического таланта, прекрасного голоса и блестящей внешности была просто помешана на спорте. Создала первые на Дальнем Востоке школы фигурного катания и женской гимнастики. Ирина - прекрасный педагог и большая выдумщица: для детского утренника и для вечера старшеклассников, которые проводило городское Общество спорта, она придумала интересные выступления спортсменов. Девочки на роликовых коньках исполнили "Вальс снежинок" из балета "Щелкунчик" ЧАЙКОВСКОГО, а под "Персидский марш" ШТРАУСА по залу раскатывал громадный огнедышащий, но абсолютно не страшный дракон, кувыркались акробаты и смешил детвору веселый клоун.

У губернатора

Елена Васильевна вскрыла еще один конверт. Красивый писарский почерк: "Ваше Сиятельство! Его превосходительство господин военный губернатор генерал-майор МАНАКИН с супругой имеют честь пригласить Вас с супругой на семейный вечер по случаю отъезда..."

О том, что губернатора забирают в Петербург, знали еще летом. Но все равно было немного грустно. Как весело встретили Рождество у Манакиных в прошлом году! Первой парой полонеза шли Приамурский генерал-губернатор Николай Львович ГОНДАТТИ с хозяйкой дома, второй - она и приморский губернатор, за ними остальные гости. Потом танцевали вальсы и регтаймы. А как блеснули в мазурке та же красавица Ирская и начальник жандармского управления полковник МЕРОНВИЛЬ де СЕНТ-КЛЕР! Потом хозяйка всех пригласила к столу. Какое на нем было изобилие! Икра черная паюсная и серая белужья, балыки севрюжьи и осетровые, окорока вареные и провесные, разнообразные желе, галантины и заливные. А между хрусталем и фарфором стояли графины с винами и настойками, запотевшие - с водкой - прямо с ледника.

Следующей оказалось открытка из Петербурга от генерала Корнилова. Когда Лавр Георгиевич командовал Приморским пограничным округом, то посылал мужа на самые трудные операции. Он же досрочно представил его к производству в подполковники. Елена Васильевна несколько раз бывала у Корнилова на острове Русском, когда Лавра Георгиевича назначили его комендантом. Как весело проходили там рождественские каникулы! Тройки неслись по льду бухты Новик так, что дух захватывало, а Дашутка заливалась веселым смехом. И еще вспомнилось, как январскими вечерами Лавр Георгиевич рассказывал о своих странствиях по Туркестану, и над его столом висел портрет ПРЖЕВАЛЬСКОГО.

Если бы знать!

В комнату вошла горничная: "Елена Васильевна, соседи уже второй раз дворника присылают сказать, что ждут". Владельцем соседнего дома был отставной морской офицер КУДРИЦКИЙ, получивший его в качестве приданого за дочерью купца СЕМЕНОВА. Все праздники Яков Лазаревич проводил у зятя, и Кудрицкие всегда приглашали в такие дни ее.

Первый городской голова Яков Лазаревич Семенов был первопоселенцем Владивостока, и она любила слушать его рассказы о прошлом военного поста. Запомнилось, как первопоселенцы встретили Рождество 1862 года: "Установили мы порядок празднования, - повествовал Яков Лазаревич, - и стали поочередно ходить друг к другу в гости. Первый день был пирог у начальника поста лейтенанта БУРАЧЕКА, на второй - у доверенного Амурской торговой компании БОГАЧЕВА, на третий день гостей принимали мы с женой. Из напитков были спирт да ром. Но повеселились отменно". А теперь и Якова Лазаревича нет. Скончался в феврале.

Поздравления от друзей и знакомых. Еще одно письмо из столицы от подруги. Ее муж служит в штабе Корпуса пограничной стражи, и намекнул, что следующее Рождество подруги вероятно встретят вместе. Слухи о возможном переводе мужа в Финляндию ходят с осени. Конечно, Финляндия - это неплохо. Рядом Петербург, родители мужа и ее друзья. Но как после дальневосточных просторов воспримут крошечное княжество Финляндское Георгий и дочь? Как дальше сложится жизнь? Что принесет новый 1914 год?

За окном опять тихо падал снег, и казалась, что во всем мире стояла тишина. Почему-то опять ей вспомнилась Москва, Художественный театр и чеховская пьеса "Три сестры", на которую удалось попасть перед самым отъездом во Владивосток. В ушах зазвучал бравурный марш, и она вновь услышала проникновенный голос Ольги: "Если бы знать! Если бы знать!" Кончалось последнее мирное Рождество старой России.