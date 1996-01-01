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На Новый год снега не выпросишь
Каким мы представляем себе Новый год? Дед Мороз, веселье, подарки, ожидание чуда. Этот образ из детских сказок сопровождает нас всю жизнь. А еще там, в сказках, в новогоднюю ночь непременно идет снег. Таково наше восприятие лучшей зимней ночи в году. Чтобы было тепло, ни ветерка и хлопьями снег... А в реальности как часто с 31 декабря на 1 января идет снег?
По информации ведущего климатолога Приморскгидромета Эмилии МЕНДЕЛЬСОН, в канун Нового года снег выпадает всего раз в 5 лет (!). Но последние десять лет погода балует приморцев снежным подарком в 2 раза чаще - раз в 2-3 года.
Самая обычная новогодняя погода для юга Приморья - это минус 15 градусов по Цельсию, порывы ветра от 5 до 10 метров в секунду, давление 760 мм ртутного столба, без осадков. Вот вам проза жизни...
Однако многие вспомнят ливни, грозы или метели в новогоднюю ночь и будут утверждать, что как Новый год, так у нас с погодой черт знает что. Так уж мы устроены, ливень в декабре или феврале не запомним, а в новогоднюю ночь - на всю жизнь.
Самой теплой, по информации климатоголов, считается новогодняя ночь 1936 года - во Владивостоке столбик термометра показывал +2,7 по Цельсию. Доктор географических наук, профессор Алексей КОРОТКИЙ вспомнил, что после туманной и сырой последней ночи 1963 года утром 1 января 1964 года шел сильный ливень при температуре + 2. К вечеру на бухте Золотой Рог образовалась ровная корка пресной воды, и молодежь высыпала кататься на коньках. Напомним, и экология, и нравы в период "хрущевской оттепели", простите за каламбур, были другими. Теплой выдалась ночь с 1975-го на 1976 год, днем 1 января было солнечно +4. Многие запомнили новогоднюю ночь с 1996 на 1997 год, когда "салютовала" гроза, шел дождь, а утром все сковал 20-градусный мороз.
Самая яростная погода наблюдалась на юге Приморья в новогодняя ночь в далеком 1919 году, когда выпадение мокрого снега сопровождалось ураганным ветром до 40 метров в секунду. С 31 декабря на 1 января 1996-го и 1999 годов шел снег, бушевала метель при штормовом ветре 25 м/с. Также снежная ночь с метелью и штормовым ветром наблюдалась в 1978-м и 2000 годах.
Самой холодной в обозримом прошлом считается ночь с 1976 на 1977 год, температура воздуха составляла 25,4 градусов мороза. Но рекорд в Приморье принадлежит зиме 1951 года, когда 1 января среднесуточная температура была -25 градусов.
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