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Трескун, Студенец и святой Николай...

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Предками Деда Мороза в одних странах считают местных гномов. В других - средневековых странствующих жонглеров, которые распевали рождественские песни, или бродячих продавцов детских игрушек. Существует мнение, что среди родственников Деда Мороза значится восточнославянский дух холода Трескун, он же Студенец, Мороз.

Среди предков старца был, оказывается, и вполне реальный человек. В IV веке жил в турецком городе Мира архиепископ Николай. По преданию, это был очень добрый человек. Так, однажды он спас трех дочерей бедствующего семейства, подбросив в окно их дома узелки с золотом. После смерти Николая объявили святым. В XI веке церковь, где он был захоронен, ограбили итальянские пираты. Они похитили останки святого и увезли к себе на родину.

Прихожане церкви святого Николая были возмущены. История эта наделала так много шуму, что Николай стал объектом поклонения христиан всего мира.

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