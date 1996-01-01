За любовь, мир и процветание!

В канун Нового года "ЗР" попросил Генеральных консулов США, Республики Корея, Социалистической Республики Вьетнам и Японии, аккредитованных во Владивостоке, ответить на вопросы праздничной анкеты.

1. Где Вы будете встречать Новый год? В какой компании?

2. Какие национальные блюда Вашей страны будут на вашем новогоднем столе? Какие спиртные напитки предпочитаете?

3. Ваш самый первый новогодний тост?

4. Будет ли встреча 2005 года, года Петуха, отличаться от предыдущих новогодних застолий?

5. Как будут встречать год Петуха в Вашей стране?

6. Новогоднее поздравление жителям Приморья.

Генеральный консул Республики Корея господин ЧОЙ ДЖЭ КЫН: Главное - благополучие

1. В Корее Новый год с друзьями не встречают. За столом должны быть только члены семьи. Если семья далеко, то тогда - с друзьями. Я буду встречать Новый год во Владивостоке с семьей.

2. На столе будут традиционные корейские блюда и рисовые хлебцы. Естественно, не обойдемся без шампанского, хорошей водки и коньяка.

Кстати, на дополнительный вопрос, как господин Чой Джэ Кын "лечит" голову утром после вечеринки, генконсул ответил так: "У меня голова никогда не болит. На то есть две причины. Во-первых, я мало пью. Во-вторых, я хорошо пью".

По его словам, перед тем, как пропустить первую рюмку, он хорошенько закусывает... угольными таблетками.

3. В Корее самый популярный новогодний тост: "Желаем счастья и благополучия! Чтобы все ваши дела принесли успех!" Слово "благополучие" - всеобъемлющее. Корейцы вкладывают в него такие понятия, как здоровье, долголетие, финансовое процветание и т.д. Поэтому "благополучие" за новогодним столом - главное слово. Но в Корее за новогодним столом 1 января в первую очередь вспоминают умерших предков, затем дети с уважением поклоняются своим родителям. А новогодний тост - на втором месте.

4 и 5. В Корее Новый год - самый радостный и долгожданный праздник и его всегда отмечают традиционно. Вне зависимости от того, под каким символом он приходит.

Кстати, по признанию господина Чой Джэ Кына, в новогоднюю ночь он подарит своим детям конверты с деньгами, а жене - цветы. Что подарит ему жена он, естественно, не знает. Но, как настоящий мужчина, хочет, чтобы ему подарили бутылку хорошей водки.

6. Жителям Приморья желаю только благополучия!

Генеральный консул США господин Джон Марк ПОММЕРШТАЙМ: За укрепление отношений!

1. Поскольку я в России, то и Новый год надо встречать там, где много снега, леса и соответствующих развлечений - горки, санки, лыжи, коньки. Поэтому 2005 год я надеюсь встретить на одном из лыжных курортов с самой лучшей в мире компанией - моей женой и тремя сыновьями.

2. В Америке празднование Нового года несколько отличается от российского. Все-таки наш главный праздник, когда стол должен ломиться от еды и напитков, - это День Благодарения (в ноябре). Новогодний стол более скромный, я бы сказал, фуршетный: много всяких мелких закусок, канапе, сэндвичи, фрукты. Ну, а из напитков вне всякой конкуренции пиво и шампанское.

3. За любовь, мир и процветание.

4. Нет, ничего особого я не планирую. Как я понимаю, год Петуха связан с большим количеством работы и всевозможных дел. Я к этому готов.

5. Год Петуха - это восточная, в частности китайская, традиция, и большинство людей в США о ней мало что знают. Интерес к китайскому календарю сейчас растет. У нас очень много выходцев из Китая, и в своих семьях и компаниях они будут отмечать Новый год как-то по-особому. Правда, насколько я знаю, китайский Новый год празднуется несколько позже.

6. Как Генеральный консул США на Дальнем Востоке России, я желаю всем жителям Приморья здоровья и радости в Новом году. Я хочу пожелать вашему прекрасному региону процветания и надеюсь на дальнейшее укрепление хороших отношений между Россией и США.

Генеральный консул Японии господин СИН МАРУО: Детям принято дарить "отосидама"

1. В этом году планирую провести Новый год во Владивостоке. Во время праздников собираюсь почитать книги, послушать музыку и поиграть в шахматы.

2. В Японии в первое утро января мы едим особую праздничную пищу "осэчи-рери". Обычай готовить осэчи-рери берет начало во II-III веках до нашей эры, когда древние люди преподносили в дар богам еду, приготовленную из того, что сумели добыть на охоте или вырастить в поле. Такая пища называлась "осэчи". В настоящее время осэчи употребляется только для обозначения новогодней еды.

Также в Японии есть обычай готовить на Новый год рисовые лепешки "моти". Рисовые лепешки являются обязательным компонентом супа одзони. Его другие составляющие могут меняться в зависимости от вкуса семьи или района.

3. В нашей стране нет особых правил, касательно того, кто будет говорить первым. Разговоры за столом ведутся на разные темы, но в качестве главного тоста произносится фраза "Акэмаситэ омэдэто годзаимас!" - "С Новым годом!". В Японии нет традиции дарить подарки, но маленьким детям принято дарить "отосидама" - новогодний подарок в виде небольшой суммы денег.

6. Жителям Приморья хотелось бы пожелать здоровья, процветания, мира и счастья в Новом 2005 году. Надеюсь, что он принесет новые успехи как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни каждому жителю города и края. Кроме того, позвольте выразить искреннюю благодарность всем жителям Приморья за постоянную поддержку Генерального консульства Японии во Владивостоке, неизменное внимание к Японии и проводимым Генконсульством Японии мероприятиям. Надеюсь, что наше дружеское и деловое сотрудничество будет крепнуть и развиваться в будущем году.

Генеральный консул Социалистической Республики Вьетнам ЧАН ВАН КЫНГ: Ну, за процветание!

1. Я проживаю во Владивостоке уже третий год и буду встречать Новый 2005-й в нашем Генеральном консульстве, где соберутся сотрудники консульства, члены их семей, друзья и представители вьетнамских граждан, живущих в Приморском крае.

2. Во Вьетнаме очень серьезно готовят новогодний стол, на котором должны быть самые вкусные блюда из самых свежих и дорогих продуктов. Мы находимся во Владивостоке, поэтому на нашем новогоднем столе будут не только вьетнамские блюда, такие как национальные блинчики (из мяса, яйца, лапши, грибов и др.), пирожки из клейкого риса, национальные салаты, супы, но и местные блюда, которые нам очень нравятся.

На нашем новогоднем столе будут разнообразные напитки, включая спиртные: водка, вино, ликер, пиво. Я сам много не пью, но предпочитаю красное вино.

3. Мы всегда произносим самый первый тост "За здоровье своих родных, близких, друзей, за их счастье и успехи в новом году!" А также - "За процветание своей страны!" Несомненно, мы - вьетнамцы, проживающие в Приморском крае, будем произносить тост "За развитие и процветание города Владивостока, Приморского края и России в целом!" и "За развитие дружественных отношений Вьетнама с Россией и с ее Дальневосточным регионом!".

4. В 2004 году вьетнамский народ добился многих новых замечательных успехов в своем развитии, а отношения между Вьетнамом и Россией неуклонно укрепляются и развиваются. Поэтому будем отмечать этот праздник - Новый год более празднично. Многие блюда, которые готовят наши повара, будут напоминать образы петуха.

5. Год Петуха во Вьетнаме наступит 9 февраля. На Новый год члены семьи собираются вместе. В новогоднюю ночь во Вьетнаме в городах - массовые гуляния, а в деревнях собираются в домах, разговаривают, играют в традиционные игры. В первые дни Нового года вьетнамцы навещают своих родителей, родных и друзей.

В этом году в газетах будет много рисунков петуха, анекдотов, связанных с петухом. На улицах также будут рисунки и картинки с изображением петуха. Дети будут отпускать воздушные шарики в образе петуха или с нарисованным петухом.

6. Я очень люблю вашу землю, ваш край. Я считаю себя наполовину приморцем. Поэтому, пользуясь случаем, поздравляю всех приморцев - моих земляков с наступающим Новым годом! Пусть в Новом 2005 году в Приморье будут царствовать только мир, спокойствие, а в каждой семье будут счастье и благополучие. Желаю всем крепкого здоровья.