Русский остров замерзает

Жители острова Русский замерзают в своих квартирах. Взрослые и дети не снимают теплой одежды, ходят дома в теплой обуви. От холода они пытаются спастись нагревательными приборами, но все равно температура в квартирах многих жильцов колеблется от 12 до 14 градусов тепла по Цельсию.

Причина такого экстрима - старая котельная и ветхие тепловые сети. Власти поселка уже много лет просили администрацию Владивостока выделить из городского бюджета деньги на ремонт котельной и тепловых сетей. Как сообщил "Восток-Медиа", на острове прошел митинг протеста, который провели отчаявшиеся люди с требованием к городской администрации Владивостока экстренно принять меры. В итоге были ускорены работы по возведению новой котельной, которая в канун Нового года вступила в строй.