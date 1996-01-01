В новогоднюю ночь снега не ожидается

О том, какая погода ожидается в новогоднюю ночь и первые числа января, "ЗР" рассказал руководитель Приморского гидрометцентра Борис КУБАЙ:

- В новогоднюю ночь синоптики не ожидают каких-то природных катаклизмов, но и приятной погоду не назовешь. В южной части Приморского края ожидается довольно сильный, возможно, даже штормовой ветер. Так что морякам судов, находящихся в Японском море, придется несладко - как раз в новогоднюю ночь там будет проходить циклон. Небольшой снег ожидается в Хасанском районе.

В ночь на 1 января температура на большей части края будет около -30 градусов, в южной части Приморья - -15-20 градусов.

Ухудшение погоды в виде снега ожидается 3-4 января, когда циклон выйдет непосредственно на территорию края. Так что снег будет идти практически везде, но при этом ожидается потепление на 5-7 градусов. Правда, ненадолго - когда циклон уйдет, в Приморье вновь установится холодная и морозная январская погода.