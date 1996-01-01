Ветеранов Владивостока освободили от квартплаты

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, их одинокие вдовы, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, труженики тыла решением Думы города Владивостока полностью освобождены от оплаты жилищно-коммунальных платежей.

Как сообщили в информационном отделе Думы, депутаты Владивостока проголосовали за то, чтобы эта категория граждан города кроме 50%-ных льгот, установленных для них Государственной думой, получила дополнительно 50%-ную льготу из городского бюджета. На эти нужды в бюджете Владивостока заложено 18,5 млн руб. Таким образом, перечисленные в решении Думы города Владивостока № 36 льготные категории граждан, проживающие в городе Владивостоке, на 2005 год полностью освобождены от оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Решение № 36 "Об установлении льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в городе Владивостоке на 2005 год" принято на заседании городской думы 3 декабря.

Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг для всех остальных категорий в 2005 г. остаются на прежнем уровне.