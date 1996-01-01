Тариф на воду в Находке вырастет вдвое

Более чем в два раза увеличится в новом году тариф на услуги водоснабжения и водоотведения в Находке. Вместо 8,3 рублей, находкинцы будут вынуждены платить 17 руб. за кубометр воды. Решение об этом приняли депутаты городской думы.

Несмотря на то что руководству муниципального унитарного предприятия "Водоканал-Находка" удалось защитить в крае экономически обоснованный тариф - 19 руб. за куб, депутаты сочли его сильно завышенным. Не взирая на возражения директора водоканала Николая ФОМИНА, сообщившего, что при более низком тарифе невозможно будет осуществлять капитальный ремонт, народные избранники настояли на своем. Как считает Фомин, чтобы сети не старели быстрее, чем их успевали восстанавливать, необходимо заменять около 12 км трубопровода в год. В уходящем году "Водоканал" наскреб на капремонт 8,5 млн руб., что позволило заменить всего 10 км труб. При тарифе 17 рублей ожидается примерно то же, а ведь еще есть 40 насосных станций, очистные сооружения, водозабор, которые также нужно поддерживать в нормальном состоянии. Однако депутатов эти аргументы не убедили. Фомину припомнили, что когда тариф увеличивали в прошлый раз, руководство "Водоканала" обещало снять город с графика, чего не произошло.

Николай Фомин представил на рассмотрение думы план улучшения водоснабжения южного микрорайона. 140 свободных млн руб., которые требуются на это, в бюджете города не значатся , поэтому депутаты написали обращение в Законодательное собрание края.