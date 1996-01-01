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Раскрыта тайна смерти Геринга
Смерть Германа ГЕРИНГА, покончившего с собой в Нюрнбергской тюрьме, считается одной из главных загадок истории прошлого века. Возможно, она, наконец, разгадана - американский пенсионер, в юности охранявший нацистских преступников, сообщил, что это он помог Герингу отправиться на тот свет.
Герберт Ли СТИВЕНС, которому сейчас 78 лет, утверждает, что помог передать нацисту цианистый калий. В 1946 г. Стивенсу было всего 19 лет. Он служил в 1-й пехотной дивизии армии США, солдаты которой отвечали за охрану и сопровождение нацистских военных преступников в зале Международного трибунала в Нюрнберге. Пенсионер признается, что в те времена военная служба была для него настоящим развлечением: он активно общался с местными девушками, хотя у него была постоянная подруга, тоже немка, семье которой он помогал по возможности, сообщает Los Angeles Times.
Однажды юноша встретил на улице привлекательную девушку, которая назвалась Моной. Молодая немка сама начала флиртовать с американцем, спросила, чем он занимается, и, когда Стивенс признался, что охраняет нацистских преступников, сначала сделала вид, что не поверила. "Ты слишком мил для конвоира", - сказала она.
Герберт и Мона познакомились поближе, и вскоре девушка представила американца своим друзьям - Эрику и Матиасу. Те сообщили, что знакомы с одним из заключенных - Германом Герингом, и сказали, что тот тяжело болен и страдает без лекарств. Немцы уговорили юношу передать Герингу ручку, в которой была записка, а еще через несколько дней положили в ту же ручку какие-то таблетки.
Герберт выполнил просьбу своих новых друзей - во-первых, ему нравилась Мона, а во-вторых, он симпатизировал Герингу, который казался "приятным парнем" и неплохо говорил по-английски. Стивенс утверждает, что не видел Мону после того, как во второй раз вернул ей ручку с секретом. "Похоже, она меня использовала", - сокрушается пожилой американец.
В скором времени после того дня Герман Геринг был найден мертвым в своей камере. Врачи установили, что он отравился цианистым калием. В результате обыска в его вещах нашли еще одну капсулу с ядом, похожую на те, что обычно имели при себе нацисты. Естественно, перед тем, как поместить в тюрьму, Геринга тщательно обыскивали, и никакого яда у него не было, однако в итоге следствие пришло к выводу, что немец все-таки спрятал капсулы во время обыска. Непонятно только, почему он провел в тюрьме долгие месяцы, прежде чем совершить самоубийство.
Стивенс говорит, что после смерти Геринга его не допрашивали, а лишь поинтересовались, не видел ли он чего-либо подозрительного. Американец сначала боялся, что его накажут за причастность к гибели нациста, а потом страдал от мук совести, но не решался никому раскрыть свою тайну. Несколько лет назад Герберт все-таки поделился секретом с дочерью, и та уговорила его рассказать о произошедшем журналистами и ученым, ведь это немаловажная часть мировой истории.
Известный немецкий историк, директор Института германо-австро-швейцарских исследований, профессор Корнелиус ШНАУБЕР сообщил Los Angeles Times, что история, рассказанная американским пенсионерам, вполне может быть правдой. "Я сам всегда подозревал, что смертельную ампулу Герингу кто-то передал со стороны. Это мог сделать тот солдат", - сказал историк. Коллеги Шнаубера также считают рассказ Стивенса правдоподобным. Однако теперь уже никто не сможет представить убедительных доказательств того, что старик ничего не путает и не фантазирует.
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