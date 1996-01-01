Транспортники будут искать выход

Начальник управления транспорта администрации Владивостока Василий НАЛОМА примет участие в совещании, которое пройдет 9 февраля в Хабаровске под руководством замминистра по транспорту РФ.

Совещание будет посвящено монетизации льгот и предоставлению социальных гарантий на проезд в общественном транспорте.

Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, участники совещания и представитель федерального центра озвучат свое видение решения данных проблем и обменяются опытом по их преодолению, выбрав для себя наиболее оптимальный вариант выхода из ситуации, сложившейся в стране после социальной реформы.

Владивосток на этой встрече будут представлять также начальник владивостокского подразделения Российской транспортной инспекции Владимир РЕШЕТНИКОВ и руководитель компании-перевозчика "Этикет-ДВ" Андрей КАРЮХИН.