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Транспортники будут искать выход
Начальник управления транспорта администрации Владивостока Василий НАЛОМА примет участие в совещании, которое пройдет 9 февраля в Хабаровске под руководством замминистра по транспорту РФ.
Совещание будет посвящено монетизации льгот и предоставлению социальных гарантий на проезд в общественном транспорте.
Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, участники совещания и представитель федерального центра озвучат свое видение решения данных проблем и обменяются опытом по их преодолению, выбрав для себя наиболее оптимальный вариант выхода из ситуации, сложившейся в стране после социальной реформы.
Владивосток на этой встрече будут представлять также начальник владивостокского подразделения Российской транспортной инспекции Владимир РЕШЕТНИКОВ и руководитель компании-перевозчика "Этикет-ДВ" Андрей КАРЮХИН.
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