...А арсеньевцы уже "разрядились".

В Арсеньеве 29 января прошел массовый митинг против замены льгот грошовыми компенсациями и "обманизации" народа.

Местные пенсионеры направили уже 12 обращений в разные инстанции с требованием отмены закона о монетизации. На сей раз митинг был не стихийным, а санкционированным, организаторами выступили городской совет профсоюзов и арсеньевское отделение КПРФ.