Владивостокские пенсионеры выйдут на митинг...

12 февраля во Владивостоке пройдет очередная акция протеста против монетизации льгот.

Об этом заявил председатель регионального отделения Российской партии пенсионеров (РПП) в Приморском крае Сергей СОФИН на очередной конференции партии. На митинге, который пройдет на главной площади Владивостока, сольются силы двух партий: КПРФ и РПП. Требования митингующих заключаются в отмене закона о монетизации.