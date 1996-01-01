Цена протеста

Акцию протеста, организованную 1 февраля во Владивостоке, водители общественного транспорта и горожане еще не скоро забудут. И дело даже не в побитых неизвестными стеклах автобусов, которые все-таки вышли в тот злополучный день в рейс. И не в нервах жителей, не попавших в тот день на работу. Дело в том, чем может обернуться столь невинный инцидент для перевозчиков. Невинный - потому что виноватых в его организации так и не нашли.

Поиском организаторов первофевральского беспредела сейчас занимается прокуратура. Как рассказал в беседе с корреспондентом "ЗР" первый заместитель прокурора Первореченской прокуратуры Александр ГРАФ, уголовное дело по факту невыхода водителей на работу возбуждено, ведется следствие, и к ответственности еще никого не привлекли.

Понятно, что следственный процесс - процедура хлопотная и затянуться может не на один месяц. А пока суд да дело, попробуем взять на себя смелость самостоятельно выяснить, кому же было выгодно устраивать весь этот хаос и каковы могут быть его последствия.

Версия первая и для всех самая очевидная: организаторы - водители. Тем более что 27 января они официально объявили о планирующейся на 1 февраля забастовке. Правда, когда на следующий день мэрия выдала решение о повышении стоимости проезда с 5 февраля до 7 рублей, инициативная группа водителей отменила свои планы. Конечно, повышение цены проезда - лишь одно из требований, однако мэрия пошла на какие-то уступки, а это уже что-то! Так подумали водители, вздохнув обнадежившись. Слава богу, мол, мэрию удалось "взять" легким испугом и никаких акций протеста проводить не придется. В конце концов водителям вряд ли удалось бы устроить столь гениально организованную акцию. Вряд ли они стали бы бить друг другу стекла в автобусах, вряд ли они смогли бы парализовать работу не только коммерческого, но и муниципального транспорта и задержали бы выход трамваев. Вместе они, конечно, сила, но не настолько организованная.

Можно еще предположить, что организаторами были руководители фирм-перевозчиков. Однако коммерсанты, совершенно ясно представлявшие себе последствия и уголовную ответственность и убежденные в том, что забастовкой от нынешних властей вряд ли чего добьешься, на такое вряд ли решились бы. Им невыгодны войны, им нужен бизнес и нормальные, рабочие, отношения с мэрией.

Еще одни возможные организаторы забастовки - люди, власть имеющие. Эта версия на первый взгляд невероятная. А при ближайшем рассмотрении - самая логичная. Мэрия от этой забастовки только выиграла, столкнув лбами горожан и водителей. Мэр, представ в образе эдакого ангела-спасителя, пообещал горожанам, что впредь транспорт будет работать как по маслу, а перевозчикам - компенсировать расходы на бесплатный перевоз льготников. С помощью акции протеста можно было не только оправдать повышение цены проезда, но и избавиться от неугодных перевозчиков.

Кстати, на заседании городской думы в минувший четверг и депутаты, не обошедшие вниманием вопрос об общественном транспорте, и начальник управления транспорта мэрии Василий НАЛОМА, специально приглашенный на сессию, говорили о том, что неплохо было бы фирмы "укрупнить". И вместо 28 компаний, занимающихся городскими перевозками, оставить 5. Дескать, это привело бы к улучшению качества услуг, да и работу транспортников было бы проще контролировать.

Любопытное совпадение: по сведениям "ЗР", транспортных "крышевиков", регулярно получающих доход от компаний-перевозчиков, во Владивостоке тоже пять. Очевидно, речь идет о том, чтобы разделить все по-братски?

О том, что администрация города собирается расторгнуть договоры с тремя нерадивыми компаниями, уже было официально объявлено. Названия этих компаний держатся в строжайшем секрете, как и то, что договоры ни с одним из 28 транспортных предприятий до сих пор не подписаны градоначальником. Следовательно, и расторгать пока нечего. Тем не менее, мэр Владимир НИКОЛАЕВ уже вечером 1 февраля смело обвинил перевозчиков в срыве не только работы общественного транспорта, но и договоров, подписанных, по его словам, между администрацией и перевозчиками. Но это в общетранспортном масштабе мелочь, на которую можно не обращать внимания.

Нельзя не обратить внимания, анализируя эту версию, на метод, выбранный администрацией города с целью "наведения порядка" в городском транспорте. Можно было бы избрать более цивилизованный метод - конкурс на муниципальный заказ, например. Правда, тут всю ответственность мэрии пришлось бы взять на себя, а в случае с забастовкой перевозчики вроде как сами виноваты.

Последняя версия, в результате, оказалась у нас самой доказательной, хотя и не доказанной. Интересно, какую из версий удастся доказать следствию?