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Аристократы предпочитают вина четвертой категории
Перед тем как покупать французское вино, стоит определиться, что будем пить. А выбрать есть из чего. У французского вина даже есть своя табель о рангах.
Нижнюю ступеньку занимают так называемые столовые вина. Самые дешевые и простые.
Чуть выше по качеству - местные вина. Их производят в определенных регионах Франции.
Следующая ступень - вина высшего качества, произведенные на ограниченной территории. За технологией их производства следят очень строго. Производители обязаны использовать лишь определенные сорта винограда, выращивают который на земле конкретного замка винодельческого хозяйства.
Наконец, настоящие аристократы - вина четвертой категории, "контролируемые по происхождению". Именно их покупают коллекционеры, именно их продают на аукционах за сумасшедшие деньги. Требования к их изготовлению еще жестче. Даже если урожай винограда был обильным, элитарного вина нельзя произвести больше установленных лимитов. Престижного вина не может быть много!
При выборе французского вина прежде всего обратите внимание на этикетку. Она вовсе не должна быть броской и красочной. Как правило, чем лучше вино, тем скромнее выглядит этикетка. И если вы выбираете вино высшего класса, на ней обязательно должна быть надпись из трех слов...
Первое - Appellation (апеласьон - винодельческое сообщество) или chateau (замок). Затем название сообщества или замка. И ключевое слово - контроль. То есть вино, контролируемое по происхождению.
Нередко эти слова набраны очень мелким шрифтом. Но они ключевые! Если их нет на этикетке, вино нельзя считать элитарным. Самые лучшие французские вина имеют еще классификацию Grand Cru (Гранд-крю). Эта надпись чаще всего наносится на этикетки после названия виноградника.
Вина высшей категории, кроме того, различают по номерам: первое, второе, третье. Первое вино делают из самых отборных ягод. Второе и третье - из того, что осталось. В принципе, второе вино от первого почти не отличается. Зато значительно дешевле.
Самые знаменитые - Bordeaux (бордоские) и Bourgognes (бургундские) вина. Внутри винодельческих районов Бордо расположены индивидуальные винодельческие хозяйства - замки - chateau (шато). Поэтому при выборе бордоского вина обязательно обращают внимание на название замка. В отличие от Бордо, в Бургундии задают тон не шато, а винодельческие сообщества - апеласьоны, которые могут принадлежать нескольким десяткам производителей.
Обратите внимание именно на производителя - от этого во многом будет зависеть вкус и запах вина.
Кстати, ценителю французского вина может сказать о многом обычная бутылочная пробка. Она обязательно должна быть изготовлена из коры пробкового дуба. На пробке обязательно должно быть написано название сообщества или замка, а также год урожая.
Чем она длиннее, тем дороже напиток, тем выше его качество. А вот короткая прессованная пробка - признак дешевого вина.
У долгоживущих вин принято менять пробки раз в 15 лет.
Бутылки тоже бывают различной величины: и совсем маленькими (0,375 литра), и стандартными (0,7 литра), и большими, вмещающими полтора или пять литров. 1,5-литровая бутылка - знаменитый "магнум" - пользуется особой популярностью у поклонников элитарного вина. Дело в том, что в "магнум" разливают вино очень высокого качества и только лучших лет.
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