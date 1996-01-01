Как правильно пить минералку

Что общего у "Бон Аквы" и "Боржоми"? Практически ничего. Первая относится к так называемым столовым водам, пить которые можно всем и сколько душе угодно. Вторая - к лечебно-столовым, перебарщивать с которой нельзя. А ведь есть и сугубо лечебные разновидности минералки. И пить их нужно с умом, а то можно запросто заработать какую-нибудь болезнь.

Какую воду можно пить?

Минеральную воду надо пить не абы как, а правильно.

Если вы совершенно здоровы, то употреблять минералку лучше за 35-40 минут до еды. Если у вас гастрит с пониженной секрецией, то минеральную воду нужно пить перед едой медленно, небольшими глотками. Температура воды должна быть примерно 18-24 градусов по Цельсию.

Если же у вас гастрит с повышенной секрецией желудочного сока, изжога, отрыжка, язвенная болезнь, хронический колит со спазмами и диареей, заболевания печени и желчевыводящих путей, то минеральную воду следует пить после еды, через полтора-два часа. Желательно, чтобы вода была теплой - 40-50 градусов по Цельсию.

При язвенной болезни из минералки нужно предварительно выпустить газ, ибо в этом случае газированные напитки строго-настрого противопоказаны.

Несмотря на свои высокие лечебные свойства, минеральную воду некоторым людям и вовсе нельзя пить. Если у вас нарушение двигательной функции желудочно-кишечного тракта, препятствующее прохождению воды, заболевания почек и сердечно-сосудистой системы, протекающие с отеками, болезнь мочевыводящих путей, требующая оперативного лечения, то к минералке лучше не прикасаться.

Как лечиться?

Самостоятельно лечиться минеральной водой нельзя. Сначала проконсультируйтесь у специалиста. Если же этого не сделать, то исход будет традиционно русским: хотели как лучше, а получилось... Проще говоря, вместо одного заболевания получите два. Это связано с тем, что в минералке содержится большое количество солей. Поэтому нельзя долгое время пить воду одной и той же марки. Поскольку каждая ее разновидность имеет постоянный состав солей, может произойти перенасыщение организма этими веществами.

Где покупать?

Само собой, минеральную воду нужно покупать только в крупных магазинах, еще лучше - в супермаркетах. Лечебную минералку и некоторые сорта лечебно-столовой можно найти в аптеках. Ну а владельцы мелких продуктовых киосков и лотков ради дешевизны закупают воду на рынках. Там запросто могут подсунуть подделку. При покупке обращайте внимание на дату выпуска воды. Если таковая была произведена более полугода назад, то это, скорее всего, подделка. Оригинальную продукцию очень быстро раскупают, и на складах она долго не задерживается.

Наша справка

Минералка - это дождевая вода, которая много столетий или даже тысячелетий назад ушла глубоко в землю, просачиваясь сквозь расщелины и поры разных слоев породы. При этом в ней растворялись различные минеральные вещества, находящиеся в породе. От просто природной воды из подпочвенных источников и открытых водоемов минеральные воды отличаются составом. Чем глубже они залегают, тем они теплее и богаче углекислотой и минеральными веществами. Кроме того, чем глубже проникает в породу вода, тем больше она очищается. Различные слои почвы служат своеобразным фильтром.

Кстати

Один житель России выпивает всего 10 л минералки в год, тогда как европеец ежегодно - около 100 л. В Австрии - 72 л, во Франции - 80 л, Германии - 93 л, Италии - 116 л.