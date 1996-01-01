Год зеленого петуха

В соответствии с Восточным календарем этот год будет называться годом Деревянного Петуха. Так давайте посмотрим, какие доминирующие цвета соответствуют этому году. Что же нам надеть в Новогоднюю ночь?

Несмотря на то что год Петуха начнется не в новогоднюю ночь, а спустя некоторое время, мы все же согласно традиции хотим одеться соответственно. Петух имеет множество цветов. И мы думаем, что нам надо надеть что-либо яркое, разноцветное. Но это не так.

Доминирующими энергиями этого года будут энергии стихии Дерева. Поэтому, чтобы чувствовать себя комфортно, нужно окружить себя растениями и носить вещи, в которых присутствует зеленый цвет. Но если вы надумали сесть за стол в красном или желтом, то Петух на вас не обидится.

Женщинам не стоит забывать о драгоценностях. Ведь именно драгоценности являются мощными талисманами и будут оберегать нас в течение года. Итак, драгоценности должны быть тоже зеленого цвета.

Кстати, более удачливы будут в этом году люди с зеленым цветом глаз.