Воды осталось на 162 суток

Вода во Владивосток по-прежнему поступает не в полном объеме.

Однако, как сообщили в Дальневосточном региональном центре МЧС, по данным расчетов краевого государственного унитарного предприятия (КГУП) "Приморский водоканал", запасы в гидроузлах позволяют стабильно обеспечивать водой населенные пункты юга края до прихода весны.

При расчетном потреблении 455 тыс. кубометров в сутки, прогнозируемый остаток воды в водохранилищах на 1 мая 2005 г. составит около 11 млн кубометров. По данным Главного управления по делам ГО и ЧС Приморского края, запаса воды без учета притоков хватит на 162 суток, до 19 мая 2005 года. Сведения по объемам потребления: Владивосток - норма потребления 405 тыс. кубометров в сутки, получено - 336 188 кубометров.