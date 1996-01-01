Сельчан и горожан столкнули лбами

Не исключено, что сельские учителя отметят Новый год акцией протеста на центральной площади Владивостока.

Эту версию озвучила во вторник на заседании комитета Законодательного собрания по социальной политике и защите прав граждан его председатель Вероника ИЛЬИНА во время обсуждения закона об оплате труда работников бюджетной сферы, который не принят до сих пор. "Вместо фейерверка люди придут к елке с факелами", - заявила Ильина.

По ее словам, проблема в том, что депутаты Госдумы убрали федеральные льготы для учителей, работающих на селе, - это 25% доплаты к окладу, поэтому их заработок стал меньше, чем в городе. Было предложено компенсировать разницу за счет средств приморской казны. Кроме того, в бюджет заложено 160 млн руб. - почти по тысяче в месяц каждому учителю дополнительно - для покрытия расходов на услуги ЖКХ. Однако депутаты от сельских округов пытаются вернуть еще и те утраченные 25%, но опять же за счет краевого кошелька.

"Эти деньги, - считает депутат ЗС Леонид БЕЛЬТЮКОВ, - можно взять только у тех бюджетников, кто работает или получает льготы в городе, в том числе у ветеранов труда, тружеников тыла, репрессированных, чего допустить категорически нельзя". По мнению Бельтюкова, вслед за сельскими учителями могут выйти отстаивать свои права и ущемленные горожане. Получится, что депутаты, защищая каждый свой электорат, могут столкнуть людей лбами, отметил он.

Именно из-за этих разногласий пока к общему мнению депутаты комитета по социальной политике и защите прав граждан сегодня не пришли.