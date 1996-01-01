Профессоров научат бороться с наркоманией

Во Владивостоке преподаватели садятся за парты, чтобы на учиться бороться с наркоманией.

Как сообщили в пресс-службе управления наркоконтроля по Приморскому краю, специалисты научно-методического центра по профилактике наркомании при ДВГУ начнут курсовую подготовку по проблемам профилактики наркомании в вузах. При этом учиться будут не студенты и не волонтеры-добровольцы, а более сотни преподавателей вузов и среднеспециальных учебных заведений Приморского края.

В ходе обучения преподаватели познакомятся с современными методикам антинаркотической профилактики. На специальных тренингах их научат применять полученные знания на практике при работе со студентами.