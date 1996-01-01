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Американцы не знают, что мы были союзниками
К годовщине освобождения советскими войсками самого страшного фашистского концлагеря - Освенцима - американский профессор Майкл ДЭВИС решил выяснить, что его студенты знают о Второй мировой войне. Оказывается, молодое поколение даже не знало, что СССР и США были союзниками в борьбе против гитлеровской Германии.
Тот факт, что официальные версии событий тех лет в наших странах сильно отличаются, хорошо известен. На территории бывшего Советского Союза все знают, что победили мы, но американцы твердо уверены, что главная заслуга принадлежит их войскам. И если преподаватели истории знают, как обстояли дела, то из учебников эти сведения убрали еще во время холодной войны. Впрочем, руководство СССР тоже не любило признавать вклад американцев.
Переписывать историю очень легко, если это делается на уровне государства. По словам Майкла Дэвиса, сейчас, когда он говорит своим студентам, что Советская армия и Вооруженные силы США совместно действовали против войск Гитлера, ему даже не верят. "Американцы не могут осознать, какие громадные потери Советская армия понесла в Польше, Будапеште и Праге, несмотря на то что немцы тогда уже покинули их собственную страну. Американцы не понимают, сколько миллионов людей спасли советские войска", - говорит профессор. Он намерен бороться с этими предубеждениями.
Проблема тем более важна, что ветеранов Второй мировой остается все меньше. Говоря о сегодняшнем дне, Дэвис отметил: "Мое сердце разрывается, когда я думаю о том, что это, возможно, один из последних шансов поблагодарить 70-80-летних стариков, которые в то время были 18-летними солдатами Советской армии". И отмечает, что, невзирая на все преступления сталинизма, эта армия была величайшей армией-освободительницей в истории.
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