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ЧК монетарного профиля

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

По распоряжению полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Константина Пуликовского прошло первое селекторное заседание временной комиссии (оперативного штаба) по контролю за реализацией Федерального закона № 122-ФЗ на территории Дальневосточного федерального округа.

Цель совещания - еженедельно получать достоверную и правдивую информацию о проблемах монетизации льгот в регионах. Все сведения будут оперативно передаваться в Администрацию Президента Российской Федерации и Правительство РФ.

Больше всего вопросов у представителей всех субъектов округа было по поводу обеспечения льготников лекарствами. Не все наименования лекарств, внесенных в список льготных медикаментов, есть сегодня в аптеках. Например, в Республике Саха (Якутия) из 259 наименований получено 143, в Приморском крае из 322 - только 90. Также отмечалось, что не все необходимые льготникам препараты есть в списке - не нашли нужной строки люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой и онкологические больные. Камчатская область обеспокоена тем, что детям-инвалидам не предусмотрены льготы на получение детского питания. В Сахалинской области торговая надбавка на льготные лекарства составила 67%.

Не во всех регионах достигнута договоренность между страховыми компаниями и аптечными складами. Нет четкого взаимодействия между участниками реализации закона о льготных лекарствах. Страховые компании оказались не готовы выполнить все взятые обязательства. Бланков льготных рецептов нового образца в регионах также не хватает. В Амурской области вместо необходимых 60 тысяч бланков поступило только 15 тысяч. Недостающие количество бланков региональными властями уже заказано. На селекторном заседании говорилось и о характерной для всех субъектов Дальнего Востока проблеме недостатка средств для осуществления полномочий по льготным выплатам.

Единственный пункт социальной реформы, который благополучно исполняется на территории всех субъектов Дальнего Востока, - это обеспечение льготников санаторно-курортным лечением.

В целом, социальную обстановку участники совещания оценили как неострую. Самые сильные массовые выступления в середине января прошли в Хабаровске и Южно-Сахалинске. Причиной этого называют упущения местных властей и недостаточную работу по разъяснению людям целей и задач монетизации льгот. Сейчас ситуация стабилизируется. Во многих городах работает "горячая линия". Возникающие проблемы будут еженедельно обсуждаться на заседаниях оперативного штаба.

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