Два рубля от мэра

С 5 февраля цена проезда на общественном автотранспорте Владивостока повысится до 7 руб. Решение, принятое администрацией города после многочисленных обещаний, не было неожиданным. Накануне водители городского транспорта объявили о готовящейся 1 февраля забастовке. Очевидно, что власти побоялись последствий, которые пришлось бы расхлебывать им, а потому в срочном порядке объявили об увеличении тарифов.

Сказать, что работники общественного транспорта в последнее время были доведены до отчаяния - не сказать ничего. Разговорами о повышении цены их кормили не один месяц и даже не один год. Это казалось уже неприличным даже тем, кто регулярно пользуется услугами городского транспорта и платит за проезд свои кровные. Власти, словно укротители ежиков на цирковой арене, постоянно придумывали все новые и новые испытания для "артистов", хоть и показывающих "колючки", однако не способных противостоять и ставить свои условия. Руководители транспортных компаний готовы были делать все что угодно, дабы угодить властям, а затем потребовать пересмотра тарифов: драить до блеска автобусы, шить водителям форму, искать средства на обновление автопарка. Помнится, коммерсанты пытались самостийно повысить тариф в ноябре 2003 г. Эта инициатива вылилась в общегородской скандал, в результате которого пострадали и сами водители, и горожане, которых, с одной стороны, заставляли платить 7 руб., а с другой - твердили, что это незаконно.

Транспорт во Владивостоке, несмотря на то, что он, в основной своей массе коммерческий, давно превратился в средство политической манипуляции. Однако нынешний мэр Владимир НИКОЛАЕВ все-таки поступил мудрее, чем прежний, официально заявляя, что цена проезда должна увеличиться. И хотя власти дипломатично умалчивали дату, когда за проезд горожане будут платить больше, и не называли конкретную цену, тем самым им удалось подготовить жителей к грядущему повышению и избежать акций протеста извозчиков. Когда же водители все-таки объявили о своем решении восстать и "поставить на уши весь город", чиновники не стали доводить ситуацию до точки кипения и решили предупредить скандал. Оправданием вроде длительности и сложности процедуры рассмотрения экономического обоснования тарифов прикрываться больше было нельзя.

О некоторой стихийности принятия долгожданного для транспортников решения свидетельствует и тот факт, что приглашенный на собрание инициативной группы водителей в минувший четверг заместитель начальника управления транспорта мэрии Владимир КУЛИКОВ, которого буквально приперли к стенке и потребовали заявить "в телевизор" о том, что цена проезда вырастет на днях, все-таки ушел от ответа. Ответ поступил лишь на следующий день. Работники транспортных компаний добивались, правда, немного другой цены - они настаивали хотя бы на 8 руб. Более того, на собрании они предлагали вообще дифференцированную систему оплаты проезда, которая зависела бы от протяженности маршрута и времени суток. Особое возмущение вызвало у водителей решение властей сохранить бесплатный проезд для 21 категории льготников.

- Почему-то селедка и колбаса для них бесплатно не продается, - заметил один из водителей, явно намекая на социальную программу Николаева "Приморью - достойную жизнь", - а проезд почему-то делают бесплатным. Где справедливость?

Собравшиеся говорили о том, что готовы возить бескорыстно только ветеранов войны, тружеников тыла и инвалидов. Остальных же льготников - хотя бы за 50% цены. Однако здесь власти уже не могли пойти на попятную и отказаться от своего недавнего популистского решения. Тем более, как утверждают руководители транспортных компаний, уже подписавших первые в истории коммерческого транспорта Владивостока договоры с мэрией, хотя компенсация за перевоз льготников в договорах и не оговорена, они теперь будут вправе требовать возмещения убытков в судебном порядке. Конечно, если кому-то удастся эти убытки доказать. Их хабаровским коллегам это удалось.