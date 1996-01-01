Приморские льготники получат добавку

Губернатор Сергей ДАРЬКИН подписал постановление о дополнительных мерах социальной поддержки льготников по проезду на всех видах транспорта, а также малоимущих семей, не имеющих льгот по жилищно-коммунальным услугам.

Согласно этому документу увеличен размер ежемесячной денежной выплаты льготникам краевого регистра. C февраля каждый из них будет получать по графику вместе с пенсией ежемесячную доплату в размере: ветераны труда и жертвы политических репрессий - по 300, труженики тыла - по 400 руб.

Кроме того, в постановлении сказано, что стоимость проезда на всех видах общественного транспорта для льготников - не более 50% от стоимости билета (кроме железнодорожного). Главы муниципальных образований края своим решением могут сделать проезд еще дешевле.