"Лица" обыграли "Спорт"

Телеканал "Спорт" скоро снова исчезнет из эфира Владивостока. И на этот раз, похоже, навсегда.

В минувшую среду в Министерстве культуры и массовых коммуникаций заседание конкурсной комиссии закончилось, открытым голосованием, определившим нового владельца лицензии на использование 46-го частотного канала во Владивостоке. 8 голосами против 3 комиссия отдала частоту местной телекомпании "Лица-23".

За "Лица" голосовали представители федерального округа и Законодательного собрания края. За "Спорт" - представители администрации края и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

По информации начальника краевого радиотелевизионного передающего центра Дмитрия ВОЛЬФА, в отличие от многих российских регионов, в эфире Владивостока нет свободных телевизионных частот. А значит, возобновить вещание "Спорта" возможно только теоретически... Если кто-то уступит ему место.

Генеральный директор телекомпании "Лица-23" Татьяна ШЕМЕТОВА сейчас находится в Москве. И точной информации о том, какие программы появятся теперь на 46-й кнопке, пока нет. Предположительно это может быть спецвыпуск канала ТВ-Центр для жителей Сибири и Дальнего Востока с добавлением местных рекламных и развлекательных передач.