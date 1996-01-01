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Кавалеровцы хотят встретиться с президентом
Участники митинга протеста, прошедшего в минувшее воскресенье в Кавалерово, обратились к жителям района собрать деньги на поездку в Москву. Делегация от района хочет лично рассказать президенту, что население думает о ходе монетизации.
В митинге, несмотря на мороз, приняли участие около тысячи человек. Протест его участников вызвали антисоциальная федеральная и краевая политика, в частности закон о монетизации льгот, введение 100% оплаты жилья и действующий порядок начисления жилищных субсидий.
В резолюции по итогам акции, направленной президенту, в Госдуму и Совет Федерации, правительство, губернатору, ЗакС, а также жителям районов края, говорится о том, что пенсионеры и малоимущие с 1 января, когда за жилую площадь сверх соцнормы (в провинции у каждого второго она свыше соцнормы) надо платить по полной программе, оказались не в состоянии оплачивать коммунальные услуги.
Между тем размеры жилищных субсидий, согласно постановлениям правительства и губернатора, с 1 октября прошлого года уменьшены в 3,2 раза. ФЗ о монетизации назван сырым и непродуманным, нарушающим права граждан и Конституцию. Главными инициаторами этого митингующие считают правительство, федеральный парламент и правящую партию "Единая Россия", губернатора и краевое Законодательное собрание.
Кроме традиционных требований отменить постановления правительства от 30.08.2004 № 444 и губернатора от 20.09.2004 № 245 (о начислении субсидий), возвращения к прежней методике расчета субсидий, отмены ФЗ о монетизации и сохранении натуральных льгот, митингующие включили в резолютивный пакет выражение недоверия Госдуме, правительству и губернатору. Президента РФ просят не выдвигать кандидатуру Сергея ДАРЬКИНА в губернаторы края на второй срок, а ЗАКС - не утверждать эту кандидатуру.
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