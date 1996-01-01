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Студенческий стиль

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Сегодня предлагаем поговорить о студенческой моде. Существует множество стилей и направлений, и поэтому каждая уважающая себя студентка должна иметь свой стиль. Некоторые с самого начала знают, как им одеваться, они, как говорится, рождены со вкусом, а вот другие еще в поиске.

Молодость проходит быстро, поэтому не стоит бояться открывать миру все самое соблазнительное, что есть у тебя. Главный принцип девушек, которые любят так одеваться, - это сексуальность во всем.

Они обожают коротенькие юбочки и всевозможные трикотажные топики и маечки. И, конечно же, это все не обходиться без сапожек на шпильке. Но главное в таком прикиде - не замерзнуть.

А есть девушки нежные, которые предпочитают яркий и романтичный стиль. В этом им помогают всевозможные оттенки розового, которыми они дополняют свой костюм или платье. Есть и такие девушки, которые не признают рюшечки, кружева и сапоги на шпильках. Такие девчонки предпочитают спортивный стиль, они носят джинсы, футболки и кеды и всегда отлично выглядят.

Но большинство студентов всего мира любят просто удобно одеваться.

А об аксессуарах и говорить нечего, их сейчас великое множество, и к каждому прикиду можно подобрать свой. Творческие поиски должны распространяться на создание собственного имиджа. Удачи!

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