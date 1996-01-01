Хитрая вдова Клико

Французский монах Дом ПЕРИНЬОН превратил особенность местного вина в его главное достоинство, разработав процесс, который был назван шампанизацией.

В Реймсе, главном городе французской провинции Шампань, русским туристам обязательно расскажут легенду о том, как их соотечественники впервые познакомились с шампанским: когда в 1815 году победоносные русские полки, разбив Наполеона, вошли в Реймс, они обнаружили погреба знаменитого дома "Вдова Клико" полные вина и, естественно, не стали отказывать себе в удовольствии отведать от даров сих. Когда госпоже Клико доложили, что в ее погребах хозяйничают русские, и спросили, что делать и с кого спрашивать за убытки, та якобы мудро ответила: "Ничего не делать, пусть пьют, а платить будет вся Россия". Хитроумная вдова поняла, что, попробовав ее вина, русские офицеры навсегда станут клиентами ее торгового дома.

И действительно, популярность шампанского в России была огромной. Вдове Клико, стрелявшей отнюдь не ядрами на полях сражений, а всего лишь пробками за праздничным столом, удалось то, что не сумел сделать Наполеон с его армией: она покорила Россию и исправно взимала с нее солидную дань в течение целого столетия. Стоило ее вино очень дорого, но русскую аристократию цены не останавливали, и оно ввозилось в Россию в таких количествах, что к концу прошлого века разработка "русского шампанского" - игристого белого вина, способного конкурировать с французским, - стала уже задачей национального масштаба.