Лучший кофе варят во Владивостоке

На прошлой неделе состоялся Ежегодный региональный отборочный тур Российского чемпионата бариста (специалистов по кофе), организованный российским филиалом Европейской ассоциации Speciality Coffee. Среди 33 участников был представитель и из Владивостока - бариста кофейни "Престо" Сергей ШИКОВ. Именно ему удалось стать победителем соревнований.

Такие отборочные туры проводились в пяти регионах России. Сложность заключалась в том, что, во-первых, всего за 15 минут нужно было приготовить 12 чашек кофе, а, во-вторых, еще и представить его жюри. "Я не готовился специально перед соревнованиями и там не пытался изобразить что-то сверхъестественное, - рассказал Сергей. - Просто делал то, что делаю каждый день здесь, в кофейне. Обычно я готовлю до 200 чашек кофе ежедневно".

Теперь победителю предстоит отстаивать честь Дальнего Востока и Сибири в Москве на российском чемпионате, который пройдет в Москве 3-5 февраля.