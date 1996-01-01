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Последний Герой
Через три месяца с небольшим исполнится 60 лет со дня Великой Победы над гитлеровской Германией. Из Приморского края на поля сражений Второй мировой войны было призвано 201 313 человек. Из них 61 360 человек числятся в списках убитых, умерших от ран и пропавших без вести... А время продолжает отнимать у нас оставшихся в живых фронтовиков. Сегодня в Приморье остался только один Герой Советского Союза, получивший это звание на той войне, Николай Иванович КОНОНЕНКОВ из Черниговки. С ним встретился корреспондент "ЗР".
...К визитам журналистов Николай Иванович относится с недоверием. Однажды у него в гостях побывал один "корреспондент", которого больше всего интересовали не фронтовые рассказы, а награды Героя. Особенно настойчиво он допытывался, сколько стоят орден Ленина и Золотая звезда. С большим трудом любопытного товарища выпроводили за дверь.
За чашкой чая с домашним вареньем и пирожками, испеченными супругой Кононенкова Капитолиной Ивановной, лед недоверия растаял.
- Я за наградами не гонялся, но и от пули не убегал. Героя мне дали за форсирование Днепра. Так распорядились судьба и командование. Я воевать пошел по комсомольскому набору и попал в батальон истребителей танков. Мне тогда только-только стукнуло 20 лет. А первое боевое крещение я принял на своей малой родине, на Курской дуге. Наша часть рыла окопы и строила оборонительные укрепления. За три с лишним месяца перед сражением под Прохоровкой нарыли более 10 тысяч километров окопов и поставили почти миллион мин против танков и пехоты, - вспоминал фронтовик.
...15 октября 1943 года батальон Кононенкова подошел к Днепру в районе Гомеля. Форсировать реку мешали забетонированные пулеметные гнезда на правом берегу, расположенные через 30-40 метров. Чтобы сохранить живые силы, на их ликвидацию бросили добровольцев. Это было как раз накануне 25-й годовщины комсомола.
- Наш батальон получил приказ первым перебраться на вражеский берег и там установить знамя в честь юбилея комсомола. Днепр форсировали ночью. Нашей лодкой командовал лейтенант ШВЕЦ Василий Васильевич. Он сейчас генерал, живет в Москве, но, к сожалению, ослеп.
Пулеметы косили бойцов, как комбайны, но Николаю Кононенкову с товарищами повезло. Они перебрались на вражеский берег и уничтожили пять пулеметных точек. Плацдарм для форсирования был чист. За этот бой шесть бойцов из его взвода были удостоены звания Героя Советского Союза. Двое из них - посмертно. Осенью 45-го Николай Иванович приехал во Владивосток. Где, кстати, и познакомился со своей будущей женой Капитолиной, радистом-разведчиком второго класса. Но в столице Приморья он не задержался, хотя были перспективы на работу и квартиру. От морского климата болели раны, врачи посоветовали поселиться на материке, и Герой перебрался в Черниговку. Четверть века он отработал главным инженером опорно-показательного Черниговского совхоза. В свое время это предприятие гремело на весь Союз. В 60-х годах "Дальтелефильм" даже снял короткометражку про передовика производства Николая Кононенкова и совхозные достижения.
Последние 10 лет, до пенсии, Николай Иванович преподавал в местном СПТУ. Сегодня его главная забота - дача. Других проблем у него, слава Богу, нет непонятная и скороспелая монетизация Кононенкова не коснулась. Героям Советского Союза государство льготы сохранило. Тем не менее, по признанию ветерана, он следит за этим процессом и с интересом ждет, чем он закончится: "В газетах пишут, что очень много недовольных".
- Здоровье у меня пока есть! Спасибо жене, она моя и надежа, и опора. Мы ведь уже почти 60 лет вместе. Я еще работаю на общественных началах. Рассказываю молодежи о войне. Раньше, правда, ветеранов каждую неделю приглашали в школы, на заставы, в воинские части, а сейчас забыли. Наверное, мы никому не нужны? А вы, надо же, вспомнили старика, - удивляется Герой. - Сейчас в Черниговке совсем мало фронтовиков осталось. Собираемся только на кладбище. Через день кого-нибудь хороним. Что поделаешь, возраст...
пос. Черниговка - Владивосток
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