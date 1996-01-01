Тарифы на услуги ЖКХ вырастут на 25-27%

Тарифы на услуги ЖКХ, по оценкам Росстроя, до конца года вырастут на 25-27%, сообщил замглавы Федерального агентства по строительству и ЖКХ Юрий ТЫРТЫШОВ. По данным мониторинга, проведенного Росстроем, в среднем по стране тарифы на коммунальные услуги выросли на 23,3%.

По словам Тыртышова, мониторинг показал, что с 1 января около 20% субъектов РФ существенно повысили тарифы на услуги ЖКХ. "У нас есть большие сомнения по поводу обоснованности этого шага", - отметил он.

В этой связи Тыртышов сообщил, что в ближайшее время будут созданы группы специалистов, которые проверят обоснованность повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в регионах. В состав этих групп войдут представители Росстроя, Федеральной антимонопольной службы и Федеральной службы по тарифам.