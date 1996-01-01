Отсрочка от вуза

Президент России сделал "подарок" студентам к Татьяниному дню - прозрачно намекнул, что число вузов с военными кафедрами скоро сократится. Так что объявленный им День студенчества можно смело отмечать как второй День защитника Отечества.

Во вторник президент России Владимир Путин сделал ряд важных заявлений, касающихся российского студенчества. Присутствуя на открытии фундаментальной библиотеки МГУ, приуроченном к 250-летию Московского государственного университета, президент сообщил, что накануне подписал указ об объявлении 25 января Днем студенчества. Правда, что именно изменится для студентов в этот день, президент не пояснил. Зато рассказал о других, более серьезных изменениях в жизни российского студенчества.

Приятной новостью стало повышение стипендий с 1 апреля на 100 рублей. Как отметил Путин в разговоре со студентами, повышение стипендии в среднем на 200 рублей планировалось ранее с 1 сентября. "Но с учетом того, что мы перешли к реализации 122-го закона (закон о переходе на льготные выплаты), а во многих регионах были увеличены тарифы на коммунальные и транспортные услуги, я дал поручение увеличить (стипендии) на 100 рублей с 1 апреля", - сообщил президент. И добавил, что с 1 сентября стипендии поднимутся еще на 100 рублей. Также Путин договаривается с губернаторами о возможности сохранения льготных проездных для студентов (как, например, в Москве).

Остальные новости для студентов оказались, скорее, тревожащими. Президент России заявил, что огульной отмены отсрочек от службы в армии, как обещает Минобороны, не будет. Однако тут же заметил, что "институты не предоставляют отсрочек, их предоставляет Министерство обороны".

"В некоторых вузах есть военные кафедры, более того, некоторые вузы специально создаются, чтобы создать возможность "косить от армии", - сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что "Министерство обороны должно само определить, в каких вузах должны оставаться военные кафедры". Если соединить слова президента с желанием военных сделать армию более умной, то получается, что число вузов, предоставляющих отсрочку от армии, в скором времени резко сократится. Насколько оно сократится, станет известно в ближайшее время: Путин напомнил, что с 1 января 2008 года срок службы по призыву будет составлять один год, так что Минобороны должно подсчитать, сколько необходимо набирать в армию срочников для плавного перехода к новому сроку службы. В ближайшее время на рассмотрение в Госдуму будет внесен законопроект об отмене большинства отсрочек от службы в армии. Выступая перед депутатами Госдумы, министр обороны России Сергей Иванов заявлял о намерении закрыть военные кафедры гражданских вузов, а также отменить большинство отсрочек от службы в армии к следующему году.

Еще до перехода армии на частично-контрактную основу без льгот могут остаться молодые отцы, сотрудники силовых ведомств и студенты. Все они лишатся отсрочек в ближайшие призывы.

Последними отнимут льготы у студентов. "Мы являемся рекордсменами мира: у нас 24 или 25 отсрочек от армии. В конце 90-х они (отсрочки) росли как грибы", - говорил Иванов. По его словам, в результате реально призывается только 9,5% от тех, кто "по закону, по Конституции" должен служить срочную службу в армии.