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Куда пойдет "Паллада": на юг или на север?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Похоже, в Приморье назревает религиозно-светский скандал вокруг рейса учебно-тренировочного судна "Паллада", принадлежащего Дальрыбвтузу. Как сообщил настоятель прихода Порт-Артурской иконы Божьей Матери во Владивостоке отец РОМАН, парусник с иконой на борту ждут в августе 2005 года на Аляске с православной миссией. Однако капитан курсантского судна Николай ЗОРЧЕНКО намерен принять участие в Международной регате в Калифорнии, а это значит, что судно, достигнув берегов Канады, порт Виктория, повернет на юг, а не на север.

Возможность Крестного хода на Аляску с Порт-Артурской иконой на борту и в честь 100-летия русско-японской войны обсуждалась между ректором Дальрыбвтуза Георгием КИМОМ и приморскими священниками еще полгода назад. Тогда же, по словам отца Романа, официальные власти Аляски на уровне лейтенант-губернатора Джона ЛЕМАНА прислали на имя Станислава ИЛЬЯСОВА в Федеральное агентство по рыболовству Минсельхоза РФ приглашение "Палладе" посетить Аляску.

Православные там ждут икону и русскую миссию, назначен директор Встречи Паллады на Аляске Дэн КЕНДАЛ. К богоугодному делу подключаются камчадалы и сахалинцы. 6 августа 2005 года на острове Кадъяк, где хранятся мощи русского монаха преподобного Германа Аляскинского, состоятся торжества в честь 35-летия его прославления. Туда же прибудут губернатор Аляски и представители православной церкви. По указу Епископа американской православной церкви Николая, аляскинские порты открываются для "Паллады" бесплатно. Однако цена похода все же известна: 300 тыс. долларов США. Говорят, что губернатор Калифорнии Арнольд ШВАРЦЕНЕГГЕР готов оплатить присутствие русского парусника на Международной регате.

Между тем времени для подготовки к походу и ответа православной Аляске все меньше. Отец Роман заявляет, что готов не ходить в Крестный ход, если капитана "Паллады" не устраивает его личность.

Комментарий ректора Дальрыбвтуза Георгия Кима, непосредственного судовладельца парусника "Паллада", ни напрямую, ни через пресс-секретаря получить не удалось. Однако в службе эксплуатации флота Дальрыбвтуза ответили буквально следующее: "В плане-графике на 2005 год с Федеральным агентством по рыболовству согласовано 4 рейса учебного судна "Паллада". Сейчас парусник движется во Вьетнам, а летом пойдет в Канаду, порт Виктория, далее пройдет всю регату".

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