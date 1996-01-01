"Красин" прошел

Из Владивостока до моря Росса, на антарктическом берегу которого уже полвека как расположилась интернациональная полярная станция "Мак Мердо", ледокол Дальневосточного морского пароходства "Красин" шел месяц. В тот же день, 21 января, американцы, австралийцы и новозеландцы прилетели вертолетом на "Красин"? и операция по обеспечению снабжением станции началась. В первую очередь повели танкер с топливом.

Сразу после этого сообщения во Владивостоке, из приемной гендиректора ДВМП Евгения АМБРОСОВА, журналистам дали возможность пообщаться с капитаном "Красина" Виктором КОВАЛЬЧУКОМ. Прямо с мостика он комментировал ситуацию. "Находимся в 19 милях от станции, - транслировал Виктор Константинович. - Лед рыхлый, до полутора метров, с вкраплением айсбергов. В составе каравана американский танкер и портовый ледокол. Скорость 8 узлов, температура воздуха +5..."

- Когда планируется завершить первую часть операции, доставить судно-снабженец к станции? - спросил капитана Евгений Амбросов.

- Думаю, потребуется часов восемь, максимум, если все нормально, сутки...

Но в действительности все вышло иначе. Сразу вспомнилось, как, вернувшись из моря Росса, капитан Геннадий АНТОХИН рассказывал мне, что с Антарктикой, как и с Арктикой, все время надо быть на Вы. Никогда не знаешь, что они преподнесут в следующий момент... На этот раз ничего не случилось. Просто в 15 милях от станции "Красин" уперся в айсберги. Вместе с американцами приняли решение остановить караван и самим бить канал, выискивая проходы. С ходу выполнить задачу не получилось. Но этот вариант тоже предусматривался.

Как уже сообщалось, в декабре американцы и их партнеры, поняв, что своими силами с завозом на станцию снабжения не справиться, обратились в Москву за помощью. Как рассказал в интервью гендиректор Дальневосточного морского пароходства Евгений Амбросов, выбор пал на российских ледокольщиков не случайно. На первый взгляд, логичнее было бы попросить о помощи тех же аргентинцев. Их ледоколам добираться было бы куда ближе. Но в том-то и дело, что американцы прекрасно осведомлены о профессионализме российских моряков, мощности наших ледоколов и мировом опыте подобных проводок. Наши ледоколы, как известно, в Антарктиде не новички. И не только богатых западных туристов туда возят.

Летом 1985 года в три раза менее мощный ледокол "Владивосток" под командованием мало кому тогда известного капитана Геннадия Антохина в антарктическую зиму, в условиях полярной ночи вызволил в этом же самом море Росса почти раздавленное льдами советское научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов". Как всегда, наши чиновники затянули сроки доставки грузов на станцию "Русская", вот судно и угодило в ледовый плен. Надо сказать, что успели ледокольщики вовремя, корпус судна уже основательно потрескивал от сжатия. Тогда Героев Советского Союза получили за спасение: руководитель операции, теперь уже всем известный вице-спикер Думы Артур ЧИЛИНГАРОВ, капитан "Сомова" Валентин РОДЧЕНКО и командир вертолета Борис ЛЯЛИН. Капитану "Владивостока" Геннадию Антохину из-за чиновничьего "бдения" заслуженную награду не дали. Лишь в 1999 году Борис ЕЛЬЦИН наградил его за ту эпопею орденом Мужества. Такие вот тогда героические и не очень были времена.

Сегодня все по-другому. За помощь иностранцы платят деньги. Если учесть, что сутки эксплуатации ледокола "Красин" стоят $12 тыс., то этот коммерческий рейс принесет ДВМП неплохие дивиденды. В пароходстве, естественно, не стали называть сумму, но подтвердили, что дело это очень даже прибыльное. Речь, надо полагать, идет о миллионе долларов. Тем не менее если бы в расчет шли только деньги, наверное, не погнали бы ледокол через экватор к южному полюсу. У него и на нашем севере много работы. Уверен, руководствовались еще и другими соображениями. Возможно, даже государственными. Пусть, мол, знают, "союзнички", что кое в чем и без русских не обойтись...