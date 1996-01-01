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Монетизация льгот: ...а низы не хотят
Новый год унес льготы, зато принес хабаровчанам новые расценки на транспорт. А министр здравоохранения и социального развития РФ Михаил ЗУРАБОВ утверждает, что проблемы с транспортом - чисто психологические. Не поняли, дескать, своего счастья люди, подозрительные какие-то стали, недоверчивые...
Самыми недоверчивыми по традиции оказались коммунисты. Постоять за народ на прошедшей неделе было решено представителями КПРФ прямо у здания полномочного представителя президента Константина Пуликовского. Изначально был заявлен пикет на 30 человек, но пришли почти триста хабаровчан. Возможно, сыграла свою роль теплая погода.
Неслабая толпа на час перекрыла движения трамвая. В это же время прошло еще два митинга-протеста. Один из них даже закончился исковым заявлением в суд. Разъяренные пенсионеры помяли иномарку, хозяйка которой непочтительно отреагировала на их шествие. В среду пенсионеры провели пикет у здания краевой думы. Пикетчики были настолько требовательны, что председатель думы Юрий ОНОПРИЕНКО и главы депутатских комитетов вынуждены были провести с ними переговоры. На ближайшие дни запланирован общегородской митинг протеста. Страсти, как видим, нешуточные. Что же потеряли люди? Пришлось провести блиц-опрос.
Прапорщик внутренних войск Юрий Ф.:
- Знал, что кинут, но не думал, что так откровенно. Получил 1100 рублей компенсации вместо 50% льготы на оплату жилья, телефона и коммунальных услуг. Заплатил за квартиру 100%, и нет этой доплаты. Даже на пиво не осталось. А ведь еще был бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте, включая паровоз и пароход. 185 рублей на проезд в месяц? Это 9 поездок в два конца. Есть еще вопросы о том, на сколько кого кинули? Зачистили хлеще чем шайка карманников.
Тимофей Петрович и Анна Александровна. Пенсионеры:
- Дед у меня обрадовался: на лекарства, говорит, не трачусь, лучше лишнюю бутылку куплю. А мне дали 185 рублей на транспорт. Я-то на автобусе не езжу - меня внучка возит. А без нее бы пропала. Что же с лекарствами-то, просто боюсь заходить в аптеку: поди тоже подорожают скоро.
Очень хотелось найти человека, который с радостью принял бы монетизацию. Я такого нашел. Екатерина Федоровна:
- Живу одна, родных нет, никуда не езжу. Вот, получила денег, купила колбаски себе и кошечке. Денежки - это надежней.
Грустный вырисовывается вывод. Монетизация выгодна тем, кто сидит дома, и не болеет?
Кондукторам муниципального транспорта вроде бы полегчало. Льготникам теперь не приходится ждать именно муниципальный льготный автобус. Что в нем, что в коммерческом, - все равно платить. А разница между 9 и 10 руб. не столь существенна, чем между 0 и 7 руб. Хотя, кондукторы, например 8-го и 25-го маршрутов оценили ситуацию с пассажирскими перевозками после монетизации льгот по-разному. На 25-м коммерческом пенсионеров-пассажиров стало меньше. По словам кондукторов, пенсионеры все равно ждут муниципалов. Хоть на рубль-другой, но дешевле. На 8-м муниципальном тоже стало меньше пенсионеров. По мнению кондуктора, стали больше ездить в коммерческих - все равно платить.
В целом же, в первые дни монетизации на транспорте хабаровчане, несмотря на нешуточные морозы, стали больше ходить пешком. Автобусы, особенно по центру ходят пустые. За сэкономленные 10 рублей можно купить булку хлеба, за две поездки - пакет молока, за три - кусок колбасы.
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