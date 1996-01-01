В Хабаровском крае ликвидируют корабельные кладбища

В Хабаровском крае речники начали борьбу с корабельными кладбищами. Так называемых корабельных погостов по всему Амуру разбросано около 200 объектов, сообщили в Хабаровском Амурском пароходстве.

Специалисты предприятия рассказали, что в течение нескольких лет планируется ликвидировать все корабельные кладбища. Первыми под газовую горелку попали остовы плавсредств в районе поселка Уссурийский.