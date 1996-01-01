Защитников островов не признают

Образованное в конце прошлого года Дальневосточное гражданское движение за территориальную целостность России никак не может получить официального статуса.

Главной целью этого новообразования является проведение общероссийского референдума по вопросам прекращения раздачи российских территорий. Однако начать свою официальную деятельность движение не может. Как сообщили "ЗР в Хабаровске" в штабе Уссурийского казачьего войска, в органах юстиции его пока не регистрируют. Жалобы на неправомерность действий регистрирующего общественные движения органа направлены в прокуратуру, а на краевую думу - в суд.