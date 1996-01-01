Рыбалка в режиме ожидания

Этот сезон подледной рыбалки для рыбаков-любителей полон разочарований. Ждать почти девять месяцев очередного ледостава, чтобы так вот в холостую морозить сопли, подобного, как говорят старожилы, не было, пожалуй, лет двадцать. Корюшка-"зубатка", "малоротка", навага - основные объекты ловли со льда, словно растворились под толщей льда, в конце декабря полностью сковавшего воды Амурского залива.

"Убитый" Русский

Только по первому льду, в начале декабря, на Суйфуне да кое-где на о. Русском проскочила "малоротка". Но ее ход был настолько скоротечен, что рыбаки не успели вознаградить себя за долгие месяцы ожидания. Та же картина с навагой. Отнерестившись где-то на "конспиративной квартире", она разбежалась по всему заливу и в крупных количествах радовала лишь единицы рыбаков. Тем не менее ежедневно сотни и тысячи любителей этого мужественного вида спорта выходят на лед в надежде на удачу.

В один из январских дней решили заняться поиском и мы. Предварительно перелопатив всю имеющуюся информацию, местом охоты выбрали район о. Скребцова, называемый в народе Коврижкой. В первую очередь на наш выбор повлиял тот факт, что, по словам опытных рыбаков, в этих местах "рыба живет". Чего-чего, а наваги, мол, поймать можно всегда. С другой стороны, в случае безрыбья всегда можно быстро уехать.

...А ведь были времена, когда район Чайки, Седанки или даже Второй Речки не рассматривались в принципе. Только остров Русский, иначе вообще не было смысла выходить на лед. Сегодня благодаря "изыскательской" деятельности человека, а точнее, широкомасштабному браконьерскому промыслу многие бухты некогда закрытого острова превратились в зону, свободную от рыбы. Почти 10 лет назад криминальные рыбодобытчики "убили" богатые рыбой бухты о. Елена. Пять лет назад приказала долго жить бухты Рында, Филипповского, Парис и Аякс. Невозможно без горечи говорить о скорой кончине самой богатой рыбой и самой стойкой ко всем человеческим проискам - бухте Воевода.

А кто верит в Русский? Законченные оптимисты, у которых крепкая память и неизлечимая ностальгия. Не более 30 человек ежедневно - все, что осталось от тысячной ватаги, штурмовавшей утренний паром еще каких-то три года назад.

Байки на перроне

...В ожидании электрички интересно послушать рыбацкие байки. Сам Шерлок ХОЛМС вряд ли догадался бы, где здесь правда, а где прекрасно закамуфлированная выдумка.

- Ей богу, вчера корюшку драли за "коврижкой", - надрывался один дедок, доказывая свою правоту пожилому коллеге, - по две сотни на брата...

- Да не было там ни шиша, - парировал тот. - Сам там был. Три "самурайских" хвоста и 10 километров в оба конца. Чуть не помер.

- На Русском вчера ловили..., - затянул было третий участник разговора. Но договорить ему не дали. На бедолагу буквально накинулись рядом стоящие рыбаки. Видимо, купившись на чью-то злую шутку, они накануне избороздили лед острова и покинули его несолоно хлебавши.

Но вот подошла электричка, и рыбачки с бурами наперевес кинулись на штурм вагонов.

Единственный "зубарь"

По прибытии на Чайку, по уже сложившейся традиции, мы не стали спешить к выбранному месту. Пропустив всю рыбацкую компанию, не спеша, тем более что до рассвета было еще добрых полчаса, тронулись к выбранной точке.

Ну вот мы и на месте. Перекур и такой приятный физический труд - сверление лунок. С самого начала решили ловить на блесны. Лед для середины января соответствующий, как раз на спираль бура. И вот лунки готовы. Еще один перекур - и началось... ожидание.

Первую рыбешку, ею оказалась малютка наважка, ждать пришлось почти час. Потом еще одна, еще и еще. Создавалось впечатление, что "самураи" - народное прозвище молоди наваги, стоят стеной. Метр, два, три от дна, везде наважья мелочь. Когда попадаешь в такой "детский сад", лучшего ждать не приходится. Через минуту неведомый погонщик увел эту шпану в неизвестном направлении, и вновь воцарилась тишина, которую нарушил приятель, выудив крупного зубаря. Один рыбак даже не поленился пройти 100 метров, чтобы удостовериться в удаче моего компаньона.

От этого стало немного грустно. Ту рыбу, которую еще 10 лет назад ловил сотнями, сегодня приходится считать на единицы, при этом чуть не лопаясь от переполняющей гордости.

...Опять тишина. Вот тебе и - "здесь рыба живет". Окинув взглядом бескрайнее ледовое поле, в надежде увидеть, что хоть кто-то шевелится в этом ледовом безмолвии, начинаю хоронить надежды на хороший улов. Увы, сотни нахохлившихся рыбаков в это время убеждались, как и мы, что рыба здесь больше не живет.

Ближе к полудню некоторое оживление наметилось в стане "самодурщиков". Подошел косяк отборной корюшки, которая клевала из-под самого льда. Несмотря на 15-градусный мороз и пронизывающий ветер, любители этой снасти разве что не пели, вываживая и голыми руками снимая с крючков свою добычу. Мы, как стойкие поклонники "элитных" снастей - "комбайнов", скрипя зубами, паники не поддавались.

Здесь рыбы нет

Полчаса рыбацкого кайфа, и "самодурщики" присоединились к нашей грустной компании, рыбачившей в режиме ожидания.

Через час после подхода "малоротки" плотные группы рыбаков стали разбредаться по заливу. Кто-то ушел на глубину, но вскоре вернулся обратно. По перемещению рыбаков можно было сделать вывод, что рыбы нигде нет и сегодня больше не будет. Все говорило о том, что лучше дожить этот день в домашнем тепле. К тому же поднялся обещанный господином КУБАЕМ сильный "северо-запад", пробирающий до костей. Взвесив сосульку на носу и полную тишину на морском дне, мы решили ретироваться.

Нашему примеру последовали еще с полсотни рациональных ловцов, справедливо посчитавших, что смысла в брожении по льду нет. Как потом оказалось, в этот день ни корюшка, ни те же "самураи" больше в том месте не появлялись. Не было их и на следующий день, и через день, и еще через день.

Видимо, рыба, собравшись в огромный косяк, ушла в район Славянки. Вот там рыба пока еще есть. Об этом говорят не только те рыбаки, кто там побывал, но и местные жители. Но самые красноречивые рассказчики стоят вдоль федеральной трассы Хабаровск-Владивосток, в районе п. Раздольное. Они предлагают всем проезжающим навагу, корюшку и зубатку, еще сутки назад плававшую в заливе Посьета или в устьях многочисленных хасанских речушек. Причем в неограниченном количестве.