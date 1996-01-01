Современный студент - прагматик

25 января 1755 года, в день великомученицы Татьяны, императрица Елизавета Петровна подписала Указ об открытии в Москве 1-го российского университета. С тех пор этот день отмечают вместе и верующие, и студенты - обе стороны на свой лад.

В преддверии знаменательной даты мы задумались: а каков нынешний студент? И чем он отличается от прежних поколений?

Для нашего старшего поколения дни студенчества прошли в "застойные" времена. Были Союз, компартия и Советское государство, которое изобретало всевозможные программы обучения и старалось, чтобы равнодушных к образованию было как можно меньше.

Студент того времени был ответственнее - жизнь заставляла. Система обучения, от школы до среднеспециальных заведений и вуза, была налажена таким образом, что после 8 класса школы у молодого человека был конкретный выбор, общество подталкивало его принимать осознанное решение: заканчивать десятилетку и после школы продолжать обучение в вузе либо поступать в ПТУ, получать среднее образование и уже работать по специальности. Или дальше к знаниям, или к станку. Поэтому уже в возрасте 14 лет каждый для себя определял, кем быть.

Таким образом, многие молодые люди тогда шли в вуз, самостоятельно выбирая для себя будущее. Кстати, они, за редким исключением, не "косили" от армии - тогда закон о всеобщей воинской обязанности соблюдался исправно.

Некоторые сейчас сладко потягиваются, вспоминая прошлые дни: "Были идеалы... Если человек шел на факультет географии, то он действительно хотел стать географом. Вопрос об оплачиваемости профессии не стоял так остро".

Немаловажно, что в те времена учеба в вузе перемежалась с множеством моментов, которые сплачивали студентов: стройотряды, колхозы. Причем в тех же колхозах народ и отдыхал, и работал, и даже зарабатывал деньги. Учились общаться и быть ответственными.

Конечно, во все времена были зубрилки, одаренные или лентяи, - учеба всем давалась по-разному. Однако тот же страх перед отчислением был весьма реален. Поэтому волей-неволей самый последний бездарь что-то читал и учил.

Хотя 40 рублей стипендии тогда были неплохими деньгами, работали многие. На младших курсах подрабатывали, а на старших уже становились работниками со стажем. И понятно - люди взрослые, клянчить деньги у родителей считалось позором, особенно для парней. К 4-5 курсу почти половина студентов уже женились, выходили замуж и обзаводились детьми.

Отношения между студентами были более чистыми, наивными что ли, с современной точки зрения. Взаимопонимание, причастность к общему делу все-таки были не пустым звуком: альма-матер, в общем. Сплачивали постоянные совместные мероприятия: "И не надо думать, что это было навязано коммунистическими идеями", - настаивали бывшие студенты. Походы, стенгазеты... Если какой-то студент оказывался на грани вылета из института - ему помогали сами, добровольно. Очень ценились хорошие человеческие отношения, порядочность и взаимовыручка. Если в присутствии парня девчонку оскорбили - то оскорбившему конец. И из коллектива его попросят.

Буквально на глазах складывались традиции. Выпускники ДВГУ с радостью вспомнили легендарную "Мармех" с беломориной в зубах. Мария Михайловна работала вахтершей в третьем общежитии много лет, и ее помнят многие поколения студентов. Персонаж она была знаменитый, и ее образ регулярно эксплуатировался в студенческих спектаклях.

Кроме того, обязательно соблюдались и вековые традиции: не мыть голову перед экзаменом, или, например, класть пятак под левую пятку. Перед сессией тряслись, учили все за одну ночь и клялись, что такое в последний раз. И сейчас студенты того времени встречаются, дружат, поддерживают связь...

Будут ли встречаться сегодняшние студенты? Нынешняя молодежь тоже неравнодушна к высшему образованию. Однако причины такой тяги к знаниям несколько иные. Дело в том, что в XXI веке без высшего образования - никуда. Бывает так, что и официанткой в кафе не устроиться без "вышки".

Сейчас в вузах, особенно на "недорогих" факультетах, учатся очень многие из тех, кто или "косит" от армии, или "пошел потому, что надо высшее образование", или кому не хватило денег для обучения на желаемых, но очень "дорогих" факультетах. А на "дорогих" факультетах очень много тех, кого туда определили заботливые состоятельные родители.

Студенты работают и сейчас, но как-то не в пример меньше родителей. Посвящаются в студенты и ведут активную жизнь - но опять же отстают от "предков". В общем, осмелимся сделать безрадостный вывод: доминирующие сегодня кругом товарно-денежные отношения убили романтизм того времени. Отчислят - что за беда! - восстановимся, только денежки заплатим. Да, современный студент - прагматик. Но он студент. А главное ведь, чтобы человек был хороший...