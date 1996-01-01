Американцы дали горячую воду

В этом году на крыше Дома ребенка в пос. Новом Надеждинского района будет установлен солнечный коллектор, чтобы здесь круглогодично была горячая вода. Деньги на это выделил Фонд Российско-Американского делового сотрудничества.

Оценить достоинства новых энерго- и "деньги"-сберегающих технологий смогли в прошлом году во Владивостоке, в Центре социальной реабилитации несовершеннолетних по ул. Сипягина, 15. Здесь была установлена солнечная водонагревательная установка (СВНУ) площадью 40 кв. м и производительностью 2,5 т горячей воды в сутки.

Выгода от установки - бесперебойная подача горячей воды при наличии холодной и ежегодная экономия затрат на ненужные теперь 15,5 т угля или 6 т жидкого топлива. И еще один важный момент - экологический. Каждый квадратный метр установки в год предотвращает выброс в атмосферу 500 кг углекислого газа.

Проект стал возможен благодаря сотрудничеству Фонда международного сотрудничества "МИР", работников Лаборатории нетрадиционной энергетики ИМПТ ДВО РАН (Владивосток), Фонда Российско-Американского делового сотрудничества и Дальневосточного отделения корпорации "Инициатива социальных действий и возрождения в Евразии\ИСАР Инк" (ИСАР ДВ).