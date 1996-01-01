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С советом к губернатору-5
Уважаемый Сергей Михайлович!
Вы уж простите, что долго не писал. Трудно было писать после затяжных праздничков, которыми наши родные депутаты щедро одарили страну. Мы же люди законопослушные - сказали праздновать, значит, праздновать. Ну и? До отмачивания в рассоле, в общем.
Ну да бог с ним, выжили, и то ладно. Не об этом речь, Сергей Михайлович. Я у вас про распрекрасную нашу монетизацию льгот хотел спросить. Это что ж за антипохмелин такой удумали аккурат после Рождества? Я-то, конечно, понимаю, что вы здесь вроде бы ни при чем, но поскольку у вас возможностей видеть президента, как говорится, в прямом эфире, больше, чем у меня, то, может, вы ему этот вопрос и зададите? Только не кричите, спокойно так - президент любит, когда спокойно, он так лучше слушает.
Нет, вы не подумайте чего - политику партии мы очень даже прекрасно понимаем - к капитализму идем, не в бирюльки играем. Только вот ведь какая штука получается, если снизу посмотреть: мы вроде как капитализм объявляем, а тем, кто самостоятельно в него по причине возрастной или болезни тягостной перейти не может, хоть ложись и помирай. За себя врать не буду. Работаю еще, Сергей Михайлович, даже на пенсии. Но вот сосед мой - тоже, кстати, Сергей, Петрович только - сердчишком мается, так его даже в сторожа не берут. И без монетизации жил - только собаки бродячие завидовали, а теперь и вовсе тоска.
Чего ему с этих двух сотен рубликов, ежели за все, чем ранее со скидкой, а то и бесплатно пользовался, платить теперь надобно. Обман это, Сергей Михайлович, чистой воды обман. Про какой они там, прости господи, выбор говорят - можешь, на транспорт потратить, а можешь на гроб отложить. Не отложишь, хоть тресни. Тут с какой стороны ни крути, а монетизация эта только лежачим инвалидам в глухой тайге выгодна. Чтобы, значит, дом свой с печкой был и желательно без электричества. Тайги не хватит, Сергей Михайлович, чтобы всей этой своре стариков и инвалидов выгодные условия монетизации создать. Вы уж скажите там президенту про тайгу. Мы еще уссурийского тигра не добили, а тут со стариками как-то управляться надо будет.
Закон-то, понятное дело, никто отменять не будет. Ну, пусть скажут, что пошутили. Старики ведь наши, что дети малые, любому слову президента верят. Пошутили, мол, плохие губернаторы, и все тут, а с теми, кто вас из транспорта и квартир выбрасывает на улицу, разберемся, мол. Пока будут разбираться, глядишь, и тех, кто проблему создает, не останется. А проблема эта, Сергей Михайлович, очень серьезная. У нас ведь, если народ на улицы выходит, то обратно никаким калачом не заманишь, пока не запустят красного петуха по всей стране гулять. И год, кстати, подходящий.
Менталитет у нас такой, Сергей Михайлович. Почему у нас интеллигенция с большевиками на баррикады в 17-м полезла? Из-за менталитета. Сидишь дома, чаек попиваешь, баба твоя носок вяжет, и тут кто-нибудь: "Сарынь ни кичку!", выходишь посмотреть, кто орет, попадаешь в толпу, и, врать не буду, Сергей Михайлович, проникаешься. До толпы дела нет, но раз пошла такая пляска, то тоже вспоминаешь, кому бы голову свернуть, - революция все спишет. Вы уж скажите там президенту, чтобы не доводил до греха. И революций не хочется, и баба второй носок не довязала.
С уважением, Иван Голосуев.
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