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Владивосток будут "мостить"
В администрации Владивостока прошло совещание, на котором обсуждались рабочие вопросы по формированию скорректированного генерального плана города.
Выступивший с докладом член-корреспондент РААСН, профессор ДВГТУ Валентин АНИКЕЕВ отметил, что городу необходимо несколько больших мостов: на о. Русский, понтонный мост из центра на Чуркин и мост в районе ст. Седанки на полуостров Де-Фриз, который позволит провести дорогу-дублер через Амурский залив, сокращающую выезд из города в сторону Уссурийска. На совещании было отмечено, что у города уже сейчас есть возможности приступить к поэтапной реализации многоуровневой автомобильной развязки в районе пл. Луговой.
Еще одной из актуальнейших задач названо строительство дороги-дублера из центра города до Моргородка вдоль Амурского залива. Это строительство, по оценкам специалистов, стоит 2,5-3 "реконструкции Некрасовского путепровода", то есть до 6 млрд руб. Для разгрузки центра города от транспорта предложено ввести одностороннее движение по Океанскому проспекту и ул. Алеутской, построить эстакаду в районе ул. Пограничной, найти возможности расширения имеющихся улиц. Отмечено, что основных проблем в реализации этих планов две - это недостаток денежных ресурсов и нарушения генплана, устранение которых потребует удорожания перспективных для города проектов.
Как стало известно "ЗР", в результате состоявшегося при краевой администрации тендера на подготовку технико-экономического обоснования строительства моста с мыса Эгершельда на о. Русский в нелегкой борьбе победил творческий коллектив института ОАО "Приморгражданпроект". В его состав также вошли представители ДНИИМФа и ДВ "ПромстройНИИпроекта".
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