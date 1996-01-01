Ледово-гипсовые страдания

Если автомобильные дороги во Владивостоке за месяц, прошедший с момента "беспрецедентного" снегопада, пусть лишь местами и кое-как, но почищены, то на пешеходных дорожках и лестницах, как говорится, конь не валялся.

Самая популярная сегодня тема для разговоров в городе - кто, как и где шел и упал или чуть не упал, и что из этого получилось с демонстрацией негнущихся спин и синяков на разных частях тела. Простой, казалось бы, путь от дома к автобусной остановке каждое утро для многих из нас превратился в обязательный слалом.

Главе администрации города Владивостока сейчас точно лучше не появляться в травмпунктах. И в травму в "тысяче" тоже лучше не заходить. Костылями его, конечно, не побьют - охрана калек растащит, но вот наслушается...

Подарок приятельнице к Новому году пришлось нести в больницу. 31 декабря утром она шла на работу, упала около остановки на Русской на тротуаре, от боли потеряла сознание.

- Мне никто не помог, рассказала она. - Позвонила с мобильника на работу. Прибежали наши девочки, хорошо, что здесь рядом, отвезли меня в травмпункт на Давыдова на такси. Там просидела несколько часов, потом выяснилось, что нужна операция: перелом руки со смещением, но сейчас уже ее делать не будут. Меня оставили в больнице. Новый год пришлось встречать здесь.

Моя попытка утешить человека ("хорошо, что просто перелом руки, а не что-нибудь похуже"), похоже, не подействовала. Думаю, вряд ли что-то могло утешить и остальных пациентов травмы, которые вместо новогоднего и рождественского веселья получили в этом году гипс и новокаин после падения на льду.

... Лариса Ивановна шла вечером с работы домой. Поднялась на Хабаровскую, на дороге между домами упала - темно, не видно ничего, лед замерзший колдобинами... Встать не смогла - боль дикая, еле получилось пошевелиться - сзади ехавшая машина только поэтому ее и объехала. Сколько прошло времени, дальше не помнит, боль не утихала, но помощи ждать было неоткуда, кое-как дошла до ближайшего магазинчика, все еще надеясь, что просто ушиблась. В помещении на свету увидела руку - конечно, перелом. Зашла домой, взяла паспорт, полис, деньги, вызвала такси и приехала в травмпункт на Уткинской. А там -народу! В основном молодежь, все - со сломанными руками и ногами - такие же жертвы гололеда.

- Прежде чем попасть к врачу, я просидела около двух часов в очереди. И только потом мне сказали, что нельзя было опускать сломанную руку вниз - так образуется отек, а именно вниз я ее и держала все время. Но я врачей не виню - они делают, что могут, в этих условиях: поток больных такой, что им просто некогда повторять одно и то же. Когда сделали снимок, выяснилось, что перелом со смещением. Врач сказал мне, что если я поеду в больницу, то придется долго ждать, пока мне сделают операцию. Чтобы все это выправить, там тоже очереди. И еще около 3 тыс. руб. придется заплатить. В общем, сил у меня уже не было терпеть эту боль и ждать, я согласилась, чтобы мне вправили руку здесь под новокаином. Такое вот у меня получилось в этом году Рождество. Но это были цветочки. Когда через несколько дней я пришла на повторный прием, в поликлинике негде яблоку было упасть. Я пришла к 9 утра, а к врачу попала во втором часу! Такое чувство, что весь город переломан.

Конечно же, в нашем деловом еженедельнике, хотелось бы привести цифры, указать количество пострадавших, умножить на число пропущенных по болезни рабочих дней и на стоимость койко-дня, сделать сравнительный анализ данных с аналогичным периодом, скажем, прошлого года. Подкрепить их советами врачей, но... В тысячекоечной больнице, куда мы обратились за этим, нам сказали: "Да, все что вам нужно, мы можем рассказать: и данными располагаем, но у нас недавно изменился порядок работы с прессой, теперь нам нужно разрешение на это начальника управления здравоохранения города".

Конечно, и без разрешения можно было узнать все, что нужно, но, во-первых, никого из знакомых докторов не хотелось "подставлять", а во-вторых, интересно было провести чистый эксперимент. Нечего и говорить, что телефон Владимира КУЗНЕЦОВА, который сейчас возглавляет здравуправление, и его зама не отвечал. В пресс-службе администрации города на просьбу помочь мне начали задавать вопросы о цели написания статьи и т.д. В конце концов пообещали, что поговорят с начальником управления и перезвонят. Было это в прошлую среду, но разрешения нет до сих пор.

Понятно, что не медики и не сотрудники пресс-службы "изменили порядок работы с прессой". Понятно, что у начальника управления здравоохранения большого города достаточно проблем и без общения с представителями прессы, тем более по такому мелкому поводу, как дача разрешения на разговор. Понятно также, что "изменения" - попытка руководства администрации города скрыть реальную картину и размер ущерба, нанесенного городу только в одной сфере жизни. Глупая, надо сказать, попытка. Люди, особенно пострадавшие на голом льду, покрывающем до сих пор город, и без цифр и анализа все понимают и правильно оценивают: организовать простую уборку улиц, нанять нужное число дворников, заплатить им нормальные деньги, вовремя закупить песок и лопаты...