Отопление в подъездах проверят

Оплата отопления мест общего пользования в жилищном фонде Владивостока будет производиться только за оказанные услуги.

Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, уже достигнута договоренность о создании трехсторонней комиссии, которая займется выяснением того, действительно ли в каждом конкретном подъезде было обеспечено отопление лестничных площадок.

В состав комиссии войдут представители городской администрации, ОАО "Дальэнерго" и жилищно- эксплуатационных служб Владивостока, обслуживающих данный жилой объект. По результатам проверки функционирования отопительных систем, установленных в местах общего пользования, стороны должны будут подписать акт о фактическом наличии тепла на лестничных клетках и при этом в обязательном порядке согласовать его с потребителем, то есть с жильцами данного дома. Таким образом, оплачивать квитанции за отопление подъездов население будет лишь в том случае, если эта услуга была действительно оказана.